• المهندس أحمد أمين مسعود: نستهدف تقديم منتجات عقارية تتمتع بأعلى معايير الجودة والاستدامة تلبي كافة الاحتياجات..وتوفر للمُلاك فرصا استثماريه غير مسبوقة.

• المهندس طارق بهاء: انتهينا من أعمال الحفر على عمق 20 متر بكامل مساحة المشروع ووصلنا لمنسوب التأسيس.

• المهندس حسام نصار: سعداء بالتعاون مع منصات .. ونضمن التنفيذ بأعلى معايير الجودة وطبقا للبرنامج الزمني بالعقد.



القاهرة: أعلنت شركة "منصات" للتطوير العقاري، عن توقيعها لعقد شراكة استراتيجي مع تحالف شركتي "سوليد للإنشاءات"، و"دار التجارة والمقاولات )ديتاك(" واللذان يعدان من أهم وأكبر شركات المقاولات العاملة في مجال تشييد المشروعات الكبرى، وذلك لتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني الخاص بمشروع Podia Tower.



و من جانبه صرح المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، بأن التعاقد مع تحالف شركتي "سوليد للإنشاءات"، و"دار التجارة والمقاولات (ديتاك)" ، يؤكد استمرار منصات في استراتيجيها الهادفة إلى تقديم منتجات عقارية تتمتع بأعلى معايير الجودة الإنشائية، وفي نفس الوقت تلبي كافة الاحتياجات، وتوفر للمُلاك فرصا استثماريه غير مسبوقة، وذلك عبر عدد من الشراكات الإستراتيجية، التي تعقدها الشركة مع أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية، فضلا عن التعاون مع أفضل الشركات الرائدة في مجال إدارة المشروعات العقارية الكبرى بمصر والعالم العربي.



وأوضح مسعود أن تحالف شركتي "سوليد للإنشاءات"، و"دار التجارة والمقاولات (ديتاك)" سيقوم بتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لمشروع Podia Tower، أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، والتي تعتمد على تكنولوجيا البناء الذكي صديق البيئة، ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقاً فوق الأرض، بالإضافة لـلدور الأرضي وبدروم مكون من 3 مستويات ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في 2025.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، أن الشركة تؤمن بأهمية التخصص كمنهج عمل رئيسي لها، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية محددة المهام، مع أكبر شركات الإنشاءات في مصر والعالم منها ، شركة Pinnacle والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الاستشارات الهندسية و هي استشاري التصميمات للمشروع، و صبور للاستشارات الهندسية والتي ستكون مسئولة عن الإشراف على تنفيذ المشروع فضلا عن شركة "ايهاف - مهندسون استشاريون" أحد أهم الشركات الرائدة في مصر والوطن العربي في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى وهي الشركة المسئولة عن إدارة مشروع Podia Tower خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ.

وكذلك مكتب النيل للاستشارات الهندسية المسئول عن اعمال اختبارات التربة. مع التعاقد مع مجموعة "التزام" الإماراتية لإدارة الأصول والتي ستكون مسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروعي "بوديا" و" إيكليبس" وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، بالإضافة لتعاقدنا مع تحالف شركتي "سوليد للإنشاءات"، و"دار التجارة والمقاولات (ديتاك)".



فيما أوضح المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات، أن شركتي "سوليد للإنشاءات"، و"دار التجارة والمقاولات (ديتاك)" يمتلكان خبرة – مجتمعة – تصل إلى 40 عاما في قطاع التشييد والبناء، حيث تعاونت كل شركة منهما مع أكبر شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، لتنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية وأيضا الصناعية، داخل مصر وخارجها، فضلا عما يتمتعان به من حرفية كبيرة في تنفيذ المهام الموكلة إليهما بمنتهى الدقة ووفق الجداول الزمنية المحددة.



وقال بهاء: بالرغم مما يشهده العالم حاليا من تداعيات اقتصادية صعبة للغاية، إلا أن "منصات" بذلت كل جهودها حتى لا تتأثر مشروعاتها، Podia Tower بالعاصمة الإدارية و Eclipse Mallبالتجمع الخامس، بهذه التداعيات بشكل كبير، مؤكدا أن وتيرة العمل تسير بخطى ثابتة وفقا للجداول الزمنية، موضحا أن "منصات" انتهت من جميع أعمال الحفر في الموقع لمشروع Podia Tower، كما تم الانتهاء أيضا من أعمال إحلال التربة، وسيتم البدء في أعمال "الصبة الخرسانية" خلال أيام.



وأوضح أنه تمت مراجعة جميع رسومات المشروع داخل شركة العاصمة الإدارية، واستخراج بيان صلاحية من جهاز العاصمة الإدارية لتصبح بذلك شركة منصات هي أول شركة في منطقة "الداون تاون" تحصل علي شهادة بيان الصلاحية، كما حصلنا أيضا على موافقة الحماية المدنية على الرسومات وانتهينا من مراجعتها مع المجمعة العشرية.

وأضاف بهاء : كذلك قمنا بمراجعة الرسوم الإنشائية والمعمارية و الالكتروميكانيكال من المركز القومي لبحوث البناء، وتم الانتهاء من مراجعة كل الموافقات مرة أخري من شركة العاصمة، وجاري العمل حاليا على استخراج الرخصة من جهاز العاصمة الإدارية خلال الأسابيع القادمة.



و من جانبه رحب المهندس، حسام نصار، المدير العام لشركة "سوليد للإنشاءات"، وممثل تحالف شركتي "سوليد للإنشاءات" و"دار التجارة والمقاولات (ديتاك)"، بالتعاقد مع شركة "منصات" مؤكداً أن مجلس إدارتها يضم نخبة متميزة من الكوادر المشهود لها بالكفاءة في قطاع التطوير العقاري، وتمتلك رؤية جديدة لهذه الصناعة، لافتا إلى أن التصميمات الهندسية المبتكرة لمشروع Podia Tower، تعد نقلة نوعية كبيرة في أساليب البناء الحديثة ذات الملامح المستقبلية، وهي في نفس الوقت تحدي جديد نعد بتنفيذه وفق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية..

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- انتهى -