المنامة – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة (SFME)، بالشراكة مع شركة تبريد البحرين ومجموعة بوسطن الاستشارية(BCG)، عن تنظيم جلسة رفيعة المستوى بتاريخ 3 يونيو 2026 في فندق ويندهام جراند المنامة بمملكة البحرين، تحت عنوان: "تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة ضمن استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة".

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة لإزالة الكربون، حيث ستجمع نخبة من ممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والجهات الحكومية وشركات المرافق والمطورين والمؤسسات المالية، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف كفاءة الطاقة في البحرين ضمن أجندة التحول في قطاع الطاقة.

ومع مواصلة مملكة البحرين تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتقدم نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، أصبحت كفاءة الطاقة وتحسين إدارة الطلب على الكهرباء من الأولويات المتزايدة الأهمية لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات ودعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي ظل استمرار نمو الطلب على الكهرباء، ستتناول المناقشات كيفية مساهمة السياسات المتكاملة والبنية التحتية والتمويل والحلول التشغيلية في دعم تحسينات قابلة للتوسع في كفاءة الطاقة على مستوى المملكة.

وسيُركز النقاش بشكل رئيسي على دور تبريد المناطق وحلول البنية التحتية المتكاملة لإدارة الطلب في خفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالتبريد وتقليل الضغط على أحمال الذروة، بالإضافة إلى بحث كيفية تحقيق التوازن بين الاستثمارات في جانب الإمداد والحلول القابلة للتوسع في جانب الطلب، بالتوازي مع دعم التزامات الاستدامة والعمل المناخي.

وبهذه المناسبة، قال علي الرميحي، المدير العام لشركة تبريد البحرين: “مع مواصلة البحرين التقدم في أجندة الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، أصبحت كفاءة الطاقة وتحسين إدارة الطلب على الكهرباء من الأولويات المتزايدة الأهمية. ويمكن لتبريد المناطق وحلول البنية التحتية المتكاملة أن تؤدي دوراً مهماً في خفض كثافة استهلاك الطاقة ودعم كفاءة الأنظمة على المدى الطويل. ومن خلال هذه الجلسة، نتطلع إلى الإسهام في حوار عملي حول المسارات القابلة للتوسع لتسريع التنفيذ”.

وأضاف جوزيبي بوناكورسي، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: «مع مضي البحرين قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتزاماتها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، فإن الفصل القادم من تحول الطاقة سيتشكل بقدر ما يعتمد على كيفية استهلاك الطاقة كما يعتمد على كيفية إنتاجها. ولم تعد الكفاءة مجرد أولوية للاستدامة، بل أصبحت ضرورة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة. فالتقنيات متوفرة بالفعل، لكن توسيع نطاق الأثر سيعتمد على مدى فعالية مواءمة السياسات والتمويل وتخطيط البنية التحتية.

وتُعقد سلسلة جلسات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة لإزالة الكربون على مدار العام في عدد من مدن المنطقة، حيث تسلط الضوء بشكل معمق على القضايا المحورية المرتبطة بمسيرة الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأولويات الاستدامة الأوسع.

ويحظى المنتدى في نسخته لعام 2026 بدعم من الشركاء الرئيسيين: بنك البحرين والكويت(BBK)، ومنصة صفاء، وشركة تبريد البحرين؛ والشركاء الاستراتيجيين: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي؛ وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشارية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسريك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج؛ والشركاء الداعمين: تمكين، وشركة حسن رضي ومشاركوه، وبنك جي إف إتش، ويونايتد إنتربرايزس؛ والشريك التعليمي: جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلم والتطوير؛ والشركاء الإعلاميين: عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT Media، وذا باترفلاي إفكت.

