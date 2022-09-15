منتجع رأس الخيمة يستقبل مدير تجاري جديد ومديرة لإدارة المبيعات

أعلن منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان عن سلسلة من التغييرات الإداراية الجديدة، إذ قامَ بتعيين مديرين جديدين لفريقهِ في الوقت الذي يستعد فيه للانتقال إلى مرحلة جديدة على مستوى القيادات الجديدة.

حيث إحتلَ العضو الجديد محمود حجازي منصب المدير التجاري، في حين تم تعيينَ بحر يلدريم مديرة للمبيعات في المنتجع الفاخر الواقع في إمارة رأس الخيمة الساحرة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتع حجازي بخبرة 19 عاماً في مجال المبيعات والضيافة، وهو من أصل مصري، وهو كذلك محلل لاستراتيجية الأسواق حريص على أداء واجبه على اكمل وجه ويفخر أيضاً بمهاراتهِ الفذه في القيادة والتواصل، كل ذلك في الوقت الذي سيكون فيه لاعباً أساسياً في الفريق للاهتمام بالتفاصيل.

كذلك لما يمتلكهُ حجازي من قدره تحليله لاستراتيجيات السوق وخبرته المتعددة الوظائف في مجال الإيرادات والمبيعات والتسويق والتمويل وتطوير الأعمال كل ذلك سيؤهله للعمل إلى جانب المدير العام وفريق القيادة للارتقاء بالعقار المكون من 724 غرفة إلى مستوى جديد من الخدمات.

وقد شغلَ حجازي خلال مسيرتهِ العملية عدة مناصب مع مجموعة فنادق هيلتون في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك قطر ومصر، ويمتلك خبرة ودراية كاملة بالسوق واستراتيجياتهُ القوية لعمليات الفنادق والمأكولات والمشروبات والمكاتب الأمامية والترفيه والموارد البشرية والمالية. كما أنه يفتخر بقائمة طويلة من الجوائز من جميع أنحاء المنطقة لكونهِ نجحَ في مجموعة من المجالات المختلفة بدءاً من توليد الإيرادات إلى العمل الجماعي، كما سيعمل حجازي عن كثب مع العضو الجديد في عائلة هيلتون بحر يلدريم.

تمتلك يلدريم خبره 19 عاماً في هذا المجال بما في ذلك خبرتها في العمل في بلدها الأم تركيا كما أنها مطلعة بشكل جيد على سوق الرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من المتوقع بأنها ستشكل إضافةً جديدة وإيجابية لفريق الفندق. وسعت يلدريم خبرتها العملية الفندقية حين إنضمت إلى فريق العمل في فنادق ماريوت الدولية وأشرفت على العديد من العقارات الرئيسية لهذه العلامة التجارية. وقبل انضمامها إلى ماريوت، عملت كذلك مع علامة ريكسوس التجارية التي شهدت نمواً قوياً في السوق منذ إطلاقها في العقد الماضي. هذا وستكون يلدريم مسؤولةً عن رأس المال في الأسواق غير المستغلة وضمان أن يكون الفندق دائماً في صدارة اهتماماتها من أجل تحقيق تجربة لا تنسى وكل هذا من خلال تبني استراتيجيات وأنشطة جديدة.

وبهذا الصدد قال بيتر فان بوجن، المدير العام في منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان : "نحن فخورون جداً بإضافة مثل هذه المواهب الفذه إلى فريقنا، فقد لاحظنا أن محمود وبحر هما الأنسب للعمل معنا، وذلك بفضل خبرتهم الإقليمية في قطاع الرفاهية وفهمهم للسوق المحلي والذي سيساهم في تعزيز ومواصلة مسار النمو التصاعدي للفندق".

كما أضافَ بيتير قائلاً : "يتمتع فندقنا بجاذبيةٍ واسعة سواء كان ذلك للعائلات أو المسافرين الذين يبحثون عن المغامرة أو للاستمتاع بالرفاهية التامة. كذلك إننا نعتبر وجود الأعضاء المناسبين ضمن الفريق هو أمر بالغ الأهمية من أجل نجاحنا وليس لدي أدنى شك في أن أعضاء فريق عملنا الجديد سيرفع من تجربة ضيوفنا".

يعد منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان أحد المنتجعات الرائدة للعلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة، وأحد الفنادق الرئيسية في واحدة من أكثر الوجهات السياحية الجاذبة في البلاد للسفر المحلي والإقليمي والدولي. حيث تم افتتاح المنتجع في عام 2014، نجحَ في ترسيخ مكانتهِ بنجاح كوجهة سياحية فاخرة تقع في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة مع واجه تُطل على شاطئ خاص بطول 650 مترا، ويوفر 13 خياراً لتناول الطعام، ويقع على بعد ثمانية كيلومترات من نادي الحمرا للغولف والفعاليات الترفيهيه في الحمرا مول. كما يضم مجموعة من أنشطة الأطفال بالإضافة إلى عروض السبا والعافية.

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