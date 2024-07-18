الجديدة، المغرب: أعلن منتجع "مازاغان"، أحد أبرز وجهات العطلات في المغرب ومنطقة شمال أفريقيا، عن زيادة كبيرة في الحجوزات من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة بعد إصدار الحكومة المغربية للتأشيرات الإلكترونية. اعتبارًا من 4 مارس، يمكن للمقيمين في الإمارات الآن الاستمتاع بعملية سفر مبسطة إلى المغرب، مما يعزز قدرتهم على زيارة منتجع مازاغان الفاخر.

يتطلب نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد هوية إماراتية سارية المفعول مع إقامة لا تقل عن 180 يوما. التأشيرة الإلكترونية صالحة لمدة 180 يومًا، وتسمح بالدخول مرة واحدة والإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً. تهدف هذه المبادرة إلى جعل السفر أكثر سهولة للمقيمين في الإمارات، مما يمكنهم من تجربة الضيافة الرائعة للمنتجع ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي بكل سهولة.

وقال جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان، "على بعد ساعة واحدة من مطار الدار البيضاء، لطالما كان منتجع مازاغان دائمًا وجهة مفضلة للضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات. تتماشى إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية الجديدة مع مهمتنا المتمثلة في تقديم تجربة فاخرة وسلسة. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الضيوف من هذه المناطق وتقديم إقامات لا تُنسى لهم."

يقع منتجع مازاغان على طول ساحل الأطلسي المذهل في المغرب، ويقدم مجموعة متنوعة من المرافق والأنشطة مثل ركوب الخيل على الشاطئ، الرياضات المائية والتنس. ستجد العائلات الكثير لتستمتع به في مازاغان مع نوادي مخصصة لصغار التي تقدم أنشطة ممتعة للأطفال من جميع الأعمار، مما يضمن إقامة مليئة بالمرح لجميع أفراد الأسرة.

يضم المنتجع ملعب غولف عالمي المستوى من تصميم جاري بلاير، وهو محطة جذب كبيرة لعشاق الغولف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالعلاجات الفاخرة في المنتجع الصحي الذي يقدم مجموعة من العلاجات التقليدية المغربية والمعاصرة.

بالنسبة للطعام، يضم مازاغان عدة مطاعم رائعة تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المأكولات المغربية الأصيلة والمأكولات البحرية الطازجة والأطباق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف المنتجع بشكل مُستمر فعاليات ثقافية وترفيهية، بما في ذلك الموسيقى التقليدية وعروض الرقص، مما يوفر للضيوف تجربة مغربية شاملة.

سواء كانت عطلة عائلية، أو إجازة رومانسية، أو رحلة غولف، يعد مازاغان بتجربة فريدة وغنية. بفضل موقعه الرائع ومرافقه الاستثنائية وخدمات الضيوف الشاملة، يستمر منتجع مازاغان في أن يكون الخيار الأفضل للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات.

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