توقيع اتفاقية مبدئية لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار

ستساهم سايفن القابضة من خلال هذه الشراكة بالاستثمار في رأس المال وتوفير الخبرات الصناعية المتخصصة إلى جانب التقنيات الرائدة

أبو ظبي – المنامة: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، وشركة "سايفن" القابضة والمتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية ومقرها أبو ظبي، اليوم عن توقيع إتفاقية مبدئية لغايات مناقشة آفاق التعاون والشراكة للاستثمار في ماكلارين وتعزيز خطط نموها.

وستشهد الشراكة المحتملة حصول شركة"سايفن" القابضة على الملكية الكاملة لأعمال تصنيع السيارات في ماكلارين، بالإضافة إلى الحصول على حصة غير مسيطرة في مجموعة ماكلارين.

سيساهم هذا التعاون من قبل شركة "سايفن" القابضة في تسريع عملية نمو ماكلارين من خلال توفير رأس المال والخبرات الهندسية المتقدمة والتقنيات الرائدة خاصة في مجال المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى توظيف الخبرات الصناعية المتنوعة لشركة "سايفن" القابضة وفريق عملها المتمرس، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها في كل من شركة "نيو" العالمية و "فورسفن" و "جوردون موري تكنولوجيز"، والتي من شأنها تحقيق التوافق وتعزيز التكامل مع استراتيجية منتجات ماكلارين.

كما تهدف هذه الشراكة إلى البناء على تاريخ ماكلارين الحافل بالنجاحات في عالم رياضة السيارات الفاخرة، وتعزيز نمو مجموعة السيارات الرياضة عالية الأداء ذات الشهرة الواسعة عالمياً من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 110 معارض بيع في 30 منطقة حول العالم.

يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية ممتلكات في مواصلة رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتها لتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

عن سايفن القابضة:

شركة سايفن القابضة هي شركة متخصصة في توفير حلول التنقل الذكية والمتقدمة، ومقرها أبوظبي، وتهدف إلى إنشاء منصة تنقل ذكية من خلال الاستثمار والشراكة مع رواد الصناعة في جميع أنحاء العالم.

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