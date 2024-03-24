المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن إطلاق شركة غذاء البحرين القابضة "غذاء" لتعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة ودعم جهود مملكة البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أعلنت ممتلكات عن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة "غذاء" والذي يجمع الخبرات والكفاءات التي من شأنها تعزيز قدرة الشركة على تطوير استراتيجيتها وتنمية أعمالها، كالتالي:

السيد باسم محمد الساعي رئيس مجلس الإدارة

السيد سامي محمد زينل عضو

السيد خالد علي الأمين عضو

المهندس يوسف خليفة المانع عضو

السيد إياد رضا فرج عضو

السيد عمر علي سيد عضو

السيد محمد صادق ال رحمة عضو

وسوف تضم شركة "غذاء" أصول ممتلكات الحالية والعاملة في القطاع الغذائي، حيث سيعزز وجود جميع تلك الشركات تحت مظلة واحدة من آفاق التعاون والتكامل فيما بينها، كما سيوفر منصة لبناء وتطوير الخبرات البحرينية في هذا المجال. وستعمل شركة "غذاء" كذلك على البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع والتقنيات التي من شأنها تعزيز إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها.

وفي هذا السياق رحب سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، بأعضاء مجلس إدارة شركة "غذاء" وعلّق بقوله: "إن إطلاق شركة "غذاء" يجعلها محركاً رئيسياً في قطاع الغذاء والزراعة، الأمر الذي يؤكد التزامنا ببناء التأثير الإيجابي والاستدامة ضمن القطاع الغذائي محلياً، وذلك إدراكاً منا بأهمية ضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحكومة الرشيدة والمتمثلة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي".

وأضاف سعادته قائلاً: "تهدف "غذاء" إلى تعزيز قطاع التصنيع الغذائي المستدام والممارسات الزراعية التي من شأنها تقليل اعتمادنا على الواردات، إلى جانب توفير الأغذية الصحية، وتحفيز التصنيع والتوزيع ضمن قطاع الأغذية الزراعية في المملكة من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والاستثمار فيها".

تهدف "غذاء" إلى الاستثمار في قطاعات تشمل تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والزراعة المستدامة، وخدمات الأغذية، وذلك من خلال البحث عن الفرص والشراكات التي تتوافق مع هدفها والنهج الذي تتبناه شركة ممتلكات البحرين القابضة في تعزيز كفاءة أصولها الحالية وتطوير محفظتها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

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