المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن تعيين السيد خالد تقي في منصب مدير عام الاستثمارات المحلية والسيد عيسى حسن مسيح في منصب مدير عام المخاطر وهيكلة الاستثمارات، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة في جذب الكفاءات البحرينية لتعزيز فريق عملها، وذلك اعتباراً من يناير 2024.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "يسعدنا انضمام اثنين من الكفاءات البحرينية المتميزة لفريق عملنا، والذي يعكس التزامنا المتواصل نحو جذب المواهب البحرينية والتي نؤمن بقدراتها على المساهمة في تعزيز نمو محفظتنا ومواصلة تحقيق العوائد المستدامة".

يتمتع خالد تقي بخبرة واسعة في المجال الاستثماري، فقبيل انضمامه لممتلكات تدرج خلال فترة عمله في "أصول" لتولي عدة مناصب كان آخرها الرئيس التنفيذي للاستثمار. بدأ خالد حياته المهنية مع فريق خدمات الاستشارات في أرنست ويونغ، البحرين شارك خلالها في العمل على قطاعات متنوعة ومختلفة كالبنوك، والاتصالات، والعقارات، والبناء. يحمل خالد درجة البكالوريوس في التجارة والعلوم المالية من جامعة كونكورديا في كندا ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة ديبول بالولايات المتحدة الأمريكية.

يمتلك عيسى حسن مسيح أكثر من 25 عامًا من الخبرة المصرفية التجارية والاستثمارية في مجالات إدارة المخاطر والائتمان والالتزام. قبيل انضمامه لممتلكات شغل منصب رئيس تنفيذي للمجموعة – إدارة المخاطر في بنك البحرين الوطني، بالإضافة إلى عدد من المناصب التنفيذية في إدارة المخاطر لدى مصرف السلام، بنك بي إم آي، وبنك الخليج المتحد، وبيت التمويل الخليجي، وهو حالياً عضو مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي. يحمل عيسى درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة ديبول بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس التجارة من جامعة كونكورديا في كندا، وهو أيضًا محلل مالي معتمد (CFA) ومدير مخاطر محترف (PRM).

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عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

السيدة جنان المسقطي

مدير التواصل والعلاقات الخارجية – ممتلكات

البريد الإلكتروني: jalmaskati@mumtalakat.bh

الموقع الإلكتروني: www.mumtalakat.bh