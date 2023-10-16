في أكبر شراكة بالسوق العقاري خلال 2023:

ضخ 3 مليار جنيه لتسليم كافة الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرا والمرحلة الأولى في 2024

القاهرة، في خطوة جادة لاستكمال أعمال التطوير والبناء الخاصة بأهم مشروعاتها، عقدت مجموعة مكسيم للاستثمار مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توقيع أكبر شراكة استراتيجية بالسوق العقاري في عام 2023 مع شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، والتي ستصبح بموجب هذه الشراكة المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالي، الذي تبلغ استثماراته 120 مليار جنيه. وحضر التوقيع كل من د. محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، والأستاذ محمد سمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم للاستثمار، والمهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية.



جاءت خطوة الشراكة التي أقدمت عليها مجموعة مكسيم للاستثمار، سعيًا لاستكمال مشروعها الأكبر بالساحل الشمالي المقام على مساحة 900 فدان، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل 2024، وسيتم ضخ 3 مليار جنيه من إجمالي استثمارات المشروع لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا، ذلك من خلال الاستعانة بشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية كواحدة من أهم الشركات العقارية، ذات الرؤية الحديثة والإمكانيات المالية والفنية القوية كمطور عام للمشروع على أن تظل مجموعة مكسيم للاستثمار مالكة للأرض بنسبة 100%.



يأتي التوقيع عقب إنهاء مجموعة مكسيم كافة التحديات التي كانت تواجه استكمال المشروع، بما في ذلك القرار الوزاري الخاص بنقل ولاية المشروع من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تبدأ أعمال البناء أكتوبر الجاري. تفعيلا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، ستقوم الشركة بتنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تطوير وانشاء وتسويق المشروع بالكامل، مما يساهم في استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمني المتفق عليه لضمان تقديم تجربة استثمارية استثنائية لعملاء مكسيم و ذا مارك.



وفي هذا الإطار، قال د. محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، أن المهمة الأساسية للشركة هي بناء وتنمية مجموعة من المشروعات المستدامة والمتنوعة، التزامًا من مكسيم بالمساهمة في نمو الاقتصاد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، التي تساعد على إعادة تشكيل مجال الاستثمار بشكل شامل في قطاعات الضيافة والتطوير العقاري والتجارة وحلول الأعمال، لافتًا إلى أن الشراكة مع شركة ذا مارك هي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز أنشطة الشركة وتحقيق أهدافها الاستثمارية.



أكد محمد سمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم للاستثمار، أن التوقيع على الشراكة يترجم الرؤية الحكيمة للشركة في التعاون مع كبرى الكيانات لتطوير مشروعاتها الممتدة داخل وخارج القاهرة، مشيرًا إلى أن جهود مكسيم خلال الفترة القادمة هو رفع معدلات التنفيذ وتسريع عمليات البناء لسرعة تسليم الوحدات المتعاقد عليها وفقًا لأحدث المعايير والنظم المعمارية، بما يضمن تقديم تجربة مختلفة لواحد من أكبر المشروعات بالساحل الشمالي.

ومن جانبه قال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية " نحن سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة مكسيم للاستثمار، فتتركز مهمتنا في شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية هي خلق مجتمعات عمرانية حديثة وملهمة لتكوين وجهات عالمية ومحطات سياحية مهمة في مصر"



وعلى هامش هذه الشراكة، قامت ذا مارك للمجتمعات العمرانية ومكسيم للاستثمار العقاري بتوقيع شراكة أخرى مع شركة INEX لتنفيذ الأعمال الإنشائية باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه بمشروع مكسيم الساحل الشمالي مما سيسرع خطة التسليم بأعلى جودة وإتمامه في الوقت المحدد بفضل خبراتها في تقديم الخدمات الهندسية وخدمات البناء.



يذكر أن مشروع مكسيم الساحل الشمالي مقام على مساحة 900 فدان، وقام سابقاً بإطلاق مرحلتين، هما بو أيلاند وبو ساند، يضم خليج طبيعي من الشواطئ الرملية بطول 1000 متر، وتتنوع الوحدات ما بين «شاليهات» و«تاون هاوس» و«فيلات»، تطل جميعها على مسطحات مائية ولاجونز بمساحة تزيد عن 200,000 متر مربع وطول يزيد عن 14 كيلو متر وعمق 1.6 مترا، وتحتل المساحات البنائية للمرحلتين (بو أيلاند – بو ساند) 12 % من إجمالي المساحة الكلية، وتتنوع المساحة المتبقية بين بحيرات صناعية ومنتزهات ولاند سكيب.

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نبذة عن مجموعة مكسيم للاستثمار:

تأسست مجموعة مكسيم للاستثمار عام 1980 كأحد أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة بخبرة أكثر من 40 عامًا. وتتضمن المجموعة أكثر من 25 شركة قائمين في أكثر من 8 قطاعات مختلفة أبرزهم: مكسيم للتطوير العقاري، مكسيم للضيافة، مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية، مكسيم للصناعات، مكسيم الطبية، مكسيم للرياضة، مكسيم للاتصالات، مكسيم للنقل، ومؤسسة مكسيم الخيرية. نجحت الشركة على مر السنوات من تقديم خدماتها لأكثر من 10000 عميل بالتعاون أكثر من 4000 موظف، وتمتد محفظة مشروعات المجموعة في أنحاء 4 محافظات; القاهرة، بورسعيد، والإسماعيلية وشرم الشيخ، تمكنت فيهم من إدارة وتطوير العديد من المشروعات البارزة مثل رويال مكسيم كمبنسكي، ومكسيم قنال ريسيدنس، ومكسيم كنترى كلوب، والمنطقة التجارية بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وبحيرة القاهرة.

نبذة عن ذا مارك للمجتمعات العمرانية:

ذا مارك للمجتمعات العمرانية هي شركة عقارية رائدة في سوق العقارات المصري، وهي عبارة عن مجتمعات حصرية تقدم حياة فاخرة وخدمات لا مثيل لها. تركز الشركة بشكل خاص على تطوير مجتمعات فريدة ومبتكرة، مما جعلها رمزًا للتطور العقاري من الدرجة الأولى وتستهدف شركة ذا مارك للمجتمعات للعمرانية The MarQ Communities ضخ ٤ مليارات جنيه في انشاءات مشروعاتها في خلال الثلاث سنوات القادمة ويبلغ كامل استثماراتها خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ مبلغ ٢ مليار جنيه.