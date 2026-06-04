من خلال حضورها في سوق أبوظبي العالمي ودبي، تقدم «ميشكون دي ريا» خدماتها للشركات والمستثمرين والعائلات في التعامل مع المشهد القانوني العابر للحدود في منطقة الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ميشكون دي ريا، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات، والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، وتقديم المشورة القانونية بشأن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه اقتصادات دول الخليج تنوعاً متزايداً وتنامياً في حجم وتداخل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يرفع الحاجة إلى شركاء قانونيين يمتلكون القدرة على تقديم المشورة القانونية عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آنٍ واحد، ومن هذا المنطلق، تم تصميم ممارسات الشركة ما بين سوق أبوظبي العالمي ودبي، ما يمكّنها من تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين العاملين في بيئات تنظيمية متعددة ومتداخلة في مختلف أنحاء الدولة.

يقع المكتب الجديد لشركة ميشكون دي ريا في دبي ضمن برج ون زعبيل، أحد أبرز الوجهات التجارية في المدينة. وقد تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، مما يمنح الشركة مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها المتواصلة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة أعمال تنافسية وجهة ترخيص تربط الشركات بالأسواق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتحتضن المنطقة أكثر من 2,700 شركة تعمل في أسواق إقليمية ودولية، وتوفر بيئة أعمال داعمة للشركات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضور تشغيلي قوي في دبي. ويعكس تأسيس شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والتجارة العابرة للحدود.

وسيعمل مكتب «ميشكون دي ريا» الجديد في دبي بشكل وثيق ومتكامل مع شبكة مكاتب الشركة العالمية، بما في ذلك مكتبها في مايفير بلندن، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية منسقة وعابرة للحدود لعملائها. وسيقدم المكتب خدماته عبر مجموعة واسعة من الممارسات القانونية، تشمل الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر، والابتكار.

وتعليقاً على هذا الافتتاح قال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات: "يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في ون زعبيل محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملنا على تقديم المشورة القانونية لعملائنا في مختلف أسواق الشرق الأوسط، وشهدنا عن قرب المكانة التي رسختها دولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات. وتواصل الدولة تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وثقتنا الراسخة بدورها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين."

وقال عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "يؤكد تأسيس مكتب شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود. وبدورنا، نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويسرّنا الترحيب بشركة ميشكون دي ريا، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاحها المتواصلة."

ويأتي افتتاح مكتب دبي في إطار استراتيجية رؤية 2030 لشركة ميشكون دي ريا، وهي خطة خمسية تركز على ثلاثة قطاعات تتمتع فيها الشركة بإرث عميق وقاعدة عملاء متنامية. وتشمل هذه القطاعات الثروات الخاصة ورؤوس الأموال الخاصة، واقتصاد الابتكار، والعقارات، إلى جانب التزام الشركة المستمر بالحفاظ على مكانتها كقوة رائدة في مجال المنازعات، وهي جميعها مجالات تشهد نشاطًا كبيرًا ومتناميًا في منطقة الخليج.

واستنادًا إلى الدروس المستفادة من توسعها الدولي في سنغافورة وهونغ كونغ، وبفضل قاعدة عملائها الكبيرة في المنطقة، يمثل مكتب دبي المرحلة التالية من نمو «ميشكون دي ريا» في دولة الإمارات، بناءً على حضور الشركة التشغيلي القائم في أبوظبي، وتعزيزًا لقدراتها بما يتماشى مع احتياجات العملاء.

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نبذة عن نبذة عن ميشكون دي ريا إل إل بي

«ميشكون دي ريا» هي شركة محاماة مستقلة، يعمل بها حاليًا أكثر من 1,400 شخص، من بينهم أكثر من 650 محاميًا يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للشركات والأفراد. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، مسجلة نموًا في الإيرادات يزيد على 40% خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

وتمتد شبكة مكاتبها لتشمل لندن، وأكسفورد، وكامبريدج، وسنغافورة، إضافةً إلى هونغ كونغ من خلال شراكتها مع شركة كاراس سو للمحاماة، ما يمكّنها من تقديم المشورة القانونية لقاعدة متنوعة من العملاء عبر مختلف الأسواق العالمية.

وتتركز أعمال الشركة على القضايا والمعاملات العابرة للحدود ومتعددة الولايات القضائية، مع خبرة متخصصة في ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل اقتصاد الابتكار، والثروات ورؤوس الأموال الخاصة، والعقارات، كما تُعرف ميشكون دي ريا بمكانتها الرائدة في مجال تسوية النزاعات، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات واسعة في إدارة القضايا والنزاعات المعقدة على المستويين المحلي والدولي.

نبذة عن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي:

تم إنشاء المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عام 2015 لتقديم مزايا تنافسية، وإطار تنظيمي راسخ، وبيئة أعمال متكاملة. تقع المنطقة الحرة في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وتشمل مشروع "ون سنترال"، وتوفّر أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات المكتبية المرموقة. وتُعتبر المنطقة الحرة موطناً لمجتمع أعمال عالمي يضم شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة وكبرى. وتستفيد هذه الشركات من فرص التواصل والتعاون بفضل الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي. وتحتضن المنطقة الحرة ما يزيد عن 2,500 شركة تعمل في أكثر من 40 قطاعاً متنوعاً. وانسجاماً مع التزام مركز دبي التجاري العالمي بتطوير مختلف قطاعات الأعمال، تركز المنطقة الحرة على توفير بيئة داعمة للشركات من خلال سياسات وتشريعات واضحة، بما يجعلها الوجهة المثالية لروّاد الأعمال للشركات الرائدة الباحثة عن مكاتب تجارية عالمية المستوى.

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