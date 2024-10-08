أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، الجهة الحكومية المسؤولة عن جذب وتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التحوّل الاقتصادي في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط في دولة الإمارات لدعم الخدمات المصرفية للمكتب في آسيا.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، مراسم توقيع الاتفاقية، التي وقعها كلّ من بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي على المستوى العالمي من خلال تمكين الشركات والمؤسسات المالية والشركات العائلية في أبوظبي من تطوير آفاق الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية التي ينشط فيها بنك "إتش إس بي سي"، حيث يتمتع البنك بوجود قوي في أسواق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والأمريكيتين. كما ستساهم الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين أبوظبي وآسيا من خلال تنظيم فعاليات في الأسواق الدولية للترويج لفرص الاستثمار في أبوظبي لقاعدة عملاء بنك "إتش إس بي سي" وتمكينهم من التوسع في أسواق المنطقة وتأسيس حضور إقليمي قوي لشركاتهم في أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يؤكد تعاوننا مع بنك "إتش إس بي سي" على مدى التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز الشراكات العالمية وبناء منظومة أعمال متميزة تمهد الطريق أمام المستثمرين لتوسيع استثماراتهم وتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي، وتعزّز إمكانات النموّ على المستوى الدولي بما يدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي."

بدوره قال محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مثالًا عالميًا رائدًا للحداثة والتطور والازدهار. ويساهم اقتصاد إمارة أبوظبي بقوة في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ومع نمو مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمستويات تتجاوز ضعف معدلات النمو ​​العالمية، تواصل أبوظبي جهودها في تسريع التنوع الاقتصادي وتوفر فرصًا استثمارية متعددة. كما أن هناك نمواً سريعاً في تدفقات رأس المال بين آسيا والإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تعزيز الروابط السياسية القوية والاتفاقيات التجارية وتحرير أسواق رأس المال، فإننا نرى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للشركات على كلا الجانبين للوصول إلى رأس المال ولأسواق جديدة. وإن تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل في آسيا الذي يمتد إلى 160 عاماً وانتشاره القوي في 17 سوقاً، ووجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 75 عاماً، يمنحنا المزيد من الخبرة والإمكانات والقدرات للمساعدة في تحقيق الأهداف الدولية لإمارة أبوظبي.".

وتمّ تكريم بنك "إتش إس بي سي" كأفضل بنك دولي في الإمارات وأفضل بنك في آسيا خلال حفل توزيع جوائز "يورو موني" للتميز لعام 2024. ويغطي حضور البنك وانتشاره في آسيا نسبة تتجاوز 95% من إجمالي الناتج المحلي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة.

وتجدر الإشارة إلى أهمية الدور الرئيسي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تسريع التحول الاقتصادي لإمارة أبوظبي، اعتماداً على مبادراته المتميزة، ومساهمته القيمة في جذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز قدرات الابتكار عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

حول مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023. www.hsbc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات