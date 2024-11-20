دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "مغربي الصحية" الرائدة في مجال رعاية العيون في الإمارات عن شراكة استراتيجية جديدة مع ميرانزا، إحدى أبرز مجموعات طب العيون في أوروبا، من خلال مذكرة تفاهم عامة تهدف إلى تعزيز الرعاية الطبية للعيون في المنطقة.

منذ تأسيسها عام 1955 كمستشفى عيون في جدة، والذي كان أول منشأة متخصصة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أصبحت مغربي الصحية رمزاً للتميز في مجال العناية بالعيون، بفريق يضم أكثر من 600 طبيب وجراح واختصاصيين بصريات، يقدمون الرعاية الطبية لأكثر من 2,000,000 مريض وينفذون أكثر من 200000 عملية جراحية لحفظ البصر سنوياً.

ميرانزا هي مجموعة رائدة من مستشفيات ومراكز طب العيون في إسبانيا، تقدم رعاية طبية للعيون عالية الجودة وتضمن أفضل رعاية شخصية ومهنية لمرضاها. تلتزم ميرانزا بصحة العين، حيث تعمل بلا كلل لتوفير أفضل حلول طب العيون.

تُعد مذكرة التفاهم هذه معلماً بارزاً في التزام مغربي الصحية المستمر برفع جودة العناية بالعيون في شبكتها الواسعة المكونة من 36 مستشفى ومركزاً في المنطقة، كما تدمج الخبرة الطبية المميزة والممارسات المبتكرة لميرانزا، التي تجري أكثر من 25,000 عملية جراحية سنويا بواسطة أكثر من 200 طبيب متخصص في أكثر من ٣٠ موقع.

تحدد الشراكة مجالات التعاون المستهدفة لفائدة المرضى وإثراء المجتمع الطبي. وتشمل ذلك تبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة والتدريب المتخصص، لضمان شراكة تعزز القدرات الطبية وتساهم بشكل كبير في المجال الطبي.

وفي تعليقه على التوقيع، قال معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمغربي الصحية: "متحمسون للإعلان عن تعاوننا مع ميرانزا. تسمح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية بجلب الخبرات العالمية والتقدم التكنولوجي مباشرة إلى مرضانا هنا في الإمارات. هذه الشراكة لا تعزز قدراتنا الطبية فقط، بل تتماشى أيضًا مع التزامنا لتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية للعيون عالمياً. معاً نهدف إلى تحديد معيار جديد في التميز الطبي ورضا المريض."

"نحن متحمسون للشراكة مع مغربي الصحية، الرائدة في مجال العناية بالعيون في الشرق الأوسط. تؤكد هذه الشراكة على التزامنا المشترك بتقديم معايير خدمات طب العيون عالمياً،" أضاف رامون بيرا، المدير العام في ميرانزا. "من خلال هذه التعاون، نتطلع إلى نقل خبراتنا وممارساتنا إلى الإمارات لتعزيز الرعاية الطبية للمرضى، والمساهمة في التطوير المهني المستمر للمجتمع الطبي." اختتم بيرا.

من المقرر أن يقوم أبرز المتخصصين في ميرانزا بزيارات دورية إلى مرافق مغربي الصحية في الإمارات للمشاركة في الرعاية الطبية والمعسكرات الطبية والأنشطة الأكاديمية المختلفة، بما في ذلك الجولات الكبرى والمؤتمرات. تركز المبادرة أيضاً على تطوير وتحسين السياسات والإجراءات في أقسام مغربي الصحية الطبية لضمان تطبيق أفضل الممارسات في طب العيون.

سيستفيد مركز التميز في مغربي الصحية من خبرات ميرانزا الاستشارية ودعم التوظيف لخلق بيئة من التميز الطبي. بالنسبة للرعاية الطبية للمرضى، ستستفيد مغربي الصحية من الشبكة الواسعة لميرانزا لتسهيل تحويل المرضى إلى مستشفى ميرانزا في إسبانيا للعلاجات المتخصصة المصممة حسب الاحتياجات الفردية للمرضى.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون مغربي الصحية وميرانزا في مشاريع بحثية مشتركة لاستكشاف آفاق جديدة في طب العيون وتعد بتحسين نتائج المرضى وتبسيط بروتوكولات الرعاية، مما يعزز بدوره الخدمات في مغربي الصحية ويساهم في مجال صحة العيون على المستوى العالمي.

نبذة عن مغربي الصحية:

تأسست "مغربي الصحية"، في عام 1955، الاسم رائد في الرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية وخارجها، بما تقدمه من علاجات متطورة وعالمية المستوى في مجالات طب العيون والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان.

مع إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود، تقف "مغربي الصحية" في طليعة التقدم الطبي، ملتزمة بتحويل حياة الناس ووضع معايير جديدة للتميز في سلامة المرضى وجودة الرعاية.

نبذة عن ميرانزا :

ميرانزا هي المجموعة الرائدة في مراكز التميز في طب العيون في إسبانيا، وهي جزء من الشبكة الأوروبية العريضة لمراكز طب العيون فيونيت، الموجودة في خمس دول. تمتلك شبكة من المراكز ذات المعايير العالية والبروتوكولات الموحدة التي توفر تغطية وطنية للمرضى المحليين والأجانب، ولدى ميرانزا أكثر من 1000 متخصص و36 مركزًا، بما في ذلك العيادات ومراكز الاستشارات، منتشرة في معظم الجغرافيا الإسبانية وأندورا.

تركز أنشطة ميرانزا على الجراحات ذات التعقيد المتوسط والعالي، بالإضافة إلى البحث والوقاية وعلاج الأمراض العينية باستخدام أحدث التقنيات. منتدى القادة السريريين (CLF) هو الهيئة الإدارية الجماعية للمجموعة، وهو نموذج فريد في طب العيون في إسبانيا، مكون من محترفين ذوي سمعة وطنية ودولية معترف بها.

بالإضافة إلى التشخيص السريري والعلاج المتقدم لجميع أمراض العيون، تعد ميرانزا واحدة من القلائل في أوروبا التي تقدم التشخيص الجيني فضلاً عن البحث الأساسي للتطبيق اللاحق للعلاجات الجينية للأمراض التي لا تزال بدون علاج.

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