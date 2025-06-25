دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع "ألتا فيو"، البرج السكني المتميز الواقع في الحي العاشر بقرية جميرا الدائرية بدبي. تم تصميم برج "ألتا فيو"، المكون من 54 طابق، ليضفي على الحياة اليومية إطلالات بانورامية خلابة وهدوء أنيق. يمثل البرج الفصل التالي في التزام أوبجكت ون بتقديم تطويرات عقارية هادفة برؤية عالمية تركز على الارتقاء بأسلوب الحياة. يضم البرج مزيجاً من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى تراسات واسعة ومرافق فاخرة، ومن المقرر اكتمال عمليات البناء في الربع الأخير من عام 2028.

يجسّد مشروع "ألتا فيو سكاي هومز" مفهوم "الحياة في القمة"، ويمثل إعادة تصور للحياة العصرية، حيث يجمع بين التصميم المتقن والارتباط العميق بالضوء والطبيعة والمساحة. مع تركيز على دمج عناصر الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء المشروع، تم تصميم كل وحدة سكنية لتوفير الراحة للسكان في بيئة تنبض بالرقي والهدوء. تقع قرية جميرا الدائرية في واحدة من أكثر المجتمعات ديناميكية وتركيزاً على المفهوم العائلي في دبي، وتستمر في جذب السكان والمستثمرين على حد سواء، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 12% في العام الماضي وحده.

يعكس الأداء القوي للسوق في المنطقة التوقيت المثالي لإطلاق مشرع "ألتا فيو"، والذي يتماشى مع تزايد اهتمام المشترين بالمجمعات السكنية المترابطة والتي توفر قيمة ونمواً طويل الأجل لرأس المال وتشكل عناصر جذب بشكل خاص للمهنيين الشباب - من الأسعار المواتية، الطلب القوي على الإيجار، وقربها من المناطق التجارية الرئيسية. بفضل سهولة الوصول إلى أهم الطرق السريعة مثل شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى المدارس والحضانات الرائدة، تبرز قرية جميرا الدائرية كواحدة من أكثر مراكز العقارات الحيوية المناسبة للعائلات في دبي. كما تعزز المعالم القريبة، مثل سيركل مول، ونخلة جميرا، وسيتي سنتر معيصم، من جاذبيتها.

تقول تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون، بمناسبة الإطلاق الرسمي للمشروع: "يساهم المشترون الباحثون عن أكثر من مجرّد مساحة للعيش بإعادة تشكيل مشهد السوق اليوم، فهم يبحثون عن المعنى والتواصل والسلاسة والعملية. يُمثّل مشرووع ألتا فيو حلاً مثالياً من أوبجكت ون لتلبية طموحات هذه العقلية الجديدة التي تركز على أسلوب الحياة. يجمع المشروع بين التصميم الراقي والراحة، مُقدّماً إطلالة بانورامية مُميّزةً على أفق قرية جميرا الدائرية، وعناصر غامرة مستوحاة من الطبيعة، ومجموعة من المرافق عالمية المستوى، مما يجعله بمثابة ملاذ للباحثين عن الجمال والخصوصية والارتقاء بأسلوب حياتهم."

تم تصميم "ألتا فيو"، الذي يضم 46 طابق سكني، للارتقاء بأسلوب الحياة اليومية وتقديم تجربة معيشية على طراز المنتجعات. صُممت المساحات الداخلية بتركيز كبير على الوضوح، الانفتاح والسلاسة. تسمح النوافذ الممتدة من الأرضية إلى السقف بتغلغل الضوء الطبيعي إلى كل غرفة، بينما توفر التصميمات الذكية انسيابية بين مساحات المعيشة ومناطق تناول الطعام وغرف النوم، كما تُضفي التشطيبات عالية الجودة والمطابخ العصرية والحمامات الأنيقة لمسةً من الفخامة والعملية على كل زاوية. تم تصميم جميع التفاصيل، من التراسات الفسيحة إلى الأنظمة الذكية، لتوفير الخصوصية والهدوء والأناقة الخالدة.

سيستمتع السكان بمجموعة شاملة من المرافق الداخلية والخارجية، بما في ذلك ردهة ترحيبية، ومسبح على شكل بحيرة، ومنزلق مائي، وواحة من الماء والرمال، ومسبح للأطفال، ومناطق لعب خارجية وداخلية، وصالة رياضية، ونادي، ومنطقة للشواء، وملاعب تنس، ومنطقة لتنس الطاولة، وتجهيزات خارجية لرياضة الكروس فيت، وحدائق خضراء منسقة. ولتعزيز الراحة اليومية، سيضم المشروع أيضاً منافذ بيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، مما يوفر سهولة الوصول إلى السلع والمتطلبات اليومية والخدمات الأساسية.

تُكمل المرافق المميزة على سطح البرج تجربة الرفاهية، بما في ذلك ردهة "سكاي ليجر ديك" و"مسبح سكاي إنفينيتي" ومناطق استرخاء هادئة. ومن أبرز ميزات المشروع تراس "سكاي إنفينيتي"، منصة المشاهدة الواقعة في الطوابق العليا من البرج. تُتيح هذه المساحة إطلالة بانورامية وملاذاً هادئاً على أفق دبي والمساحات الخضراء المحيطة بالبرج.

يواصل سوق العقارات على المخطط في دبي الازدهار والنمو، حيث ساهم بنسبة 63% من إجمالي التصرفات العقارية في عام 2024، لتصل قيمته إلى 254.46 مليار درهم إماراتي. يتمتع مشروع "ألتا فيو" بموقع مثالي لتلبية هذا الطلب، مما يوفر إمكانات نمو طويلة الأجل للمستثمرين الذين يسعون لدخول السوق في مرحلة مبكرة.

بفضل ما يقدمه المشروع من أسلوب الحياة الراقي وموقعه الاستراتيجي وتصميمه الذكي، يُعدّ "ألتا فيو" خياراً مثالياً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدٍ سواء. ومع استمرار نمو التركيبة السكانية في دبي، تركز أوبجكت ون على تصميم منازل تُلبي التطلعات المتنامية لسكان المدن الحديثة.

عن أوبجكت ون

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري وجزء من مجموعة “TSZ” الدولية، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أبزر المناطق الرئيسية. بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية.

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