دبي،أعلن معهد حوكمة اليوم عن دعمه لإطلاق سوق دبي المالي لدليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لعام 2023، وهو دليل شامل يهدف إلى تعزيز الممارسات والشفافية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وكشف المعهد عن مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تقديم الدعم العملي لمساعدة الشركات في تحديد وتنفيذ وقياس نتائج الأنشطة المتعلقة بالمعايير البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يوفر التقرير رؤى قيمة، وأطر عملية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمساعدة الشركات على مواءمة استراتيجيات أعمالها مع أهداف الاستدامة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق النمو المستدام. ويشير التقرير إلى مبادرة سوق دبي المالي الرامية إلى إطلاق مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يشجع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أكد الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة "معهد حوكمة"، على الأهمية الاستراتيجية لدمج الشركات للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نماذج أعمالها. وقال: "يعد دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لسوق دبي المالي 2023 من الركائز الأساسية لتزويد الشركات بخارطة طريق تمكنهم من الانتقال لنموذج أكثر تطوراً بالاستدامة ويعدّ هذا الدليل أداة قوية لقياس التقدم المحرز وتنفيذ أفضل الممارسات ومواكبة متطلبات أصحاب المصلحة وترسيخ ثقتهم. معاً، سنتمكن من تشكيل مستقبل يصبح فيه تكامل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو المحور الأساسي، لفتح أفاق جديدة للنمو المستدام وتعزيز مكانة منطقتنا كوجهة رائدة في ممارسات الأعمال المسؤولة".

ولدعم تبني ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، أعلن معهد حوكمة أيضا عن مجموعة من الفعاليات التي ينظمها بما في ذلك ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع ناسداك بعنوان "الوصول للانبعاثات الصفرية سيتطلب استراتيجيات لازالة الكربون وجهود للحد من الانبعاثات".

ويعكس دعم معهد حوكمة لمبادرة سوق دبي المالي المتمثلة في دفع ممارسات الأعمال المستدامة في المنطقة، التزامه بتشجيع جميع الشركات على تبني الاستدامة كمبدأ أساسي للأعمال.

لمزيد من المعلومات أو للوصول إلى دليل الإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023 الكامل، يرجى زيارة hawkamah.org

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