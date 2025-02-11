العين، إفتتح معهد برجيل للأورام (BCI)، أكبر شبكة لرعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات ، فرعه الجديد في مستشفى برجيل العين في مبادرة لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المعهد، حيث يعزز هذا التوسع الإستراتيجي إلتزام برجيل القابضة بتقديم خدمات الأورام ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء الدولة، مما يضمن وصول رعاية السرطان المتقدمة إلى المزيد من المرضى.

وحضر الإفتتاح السيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من القيادات المميزة من شرطة المرور في العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدفاع المدني في العين.

ويقدم المركز الذي تم افتتاحه حديثًا في العين مجموعة كاملة من خدمات الأورام، بما في ذلك الاستشارات المتخصصة، والقدرات التشخيصية الحديثة والعلاجات المتخصصة مثل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي والعلاجات المستهدفة، كما يقدم المعهد خدمات جراحية شاملة للأورام، يقوم بها فريق من المتخصصين الرائدين بإستخدام أحدث التقنيات الطبية لضمان الدقة والكفاءة، لتعزيز راحة المريض وخصوصيته، ويتميز المرفق بأجنحة علاج كيميائي مخصصة، مما يخلق بيئة علاج داعمة وشخصية، حيث يضمن التكامل السلس لهذه الخدمات حصول المرضى على تجربة رعاية شاملة، من التشخيص حتى التعافي.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي استشاري طب الأورام والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على أهمية هذا التوسع، حيث يعكس افتتاح معهد برجيل للأورام في العين الإلتزام بتوسيع خدمات الأورام وجعل الرعاية المتخصصة للسرطان أكثر سهولة في جميع أنحاء دولة الإمارات، موضحاً أن الهدف هو تقريب العلاج عالي الجودة الذي يركز على المرضى الذين هم بحاجه له وضمان حصول الأفراد في مدينة العين على أحدث التطورات في رعاية السرطان دون الحاجة إلى السفر بعيداً.

وأضاف:" في معهد برجيل للأورام، نضع في المقام الأول رحلة المريض من التشخيص إلى العلاج والتعافي، مع نهج متعدد التخصصات يعزز النتائج ونوعية الحياة للمرضى، لتسهيل الوصول إلى الرعاية بشكل أكبر، وإمتثالاً لذلك سيتم إستقبال المرضى للاستشارات دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة، مما يعزز مهمتنا لتوفير تجربة متكاملة تضع المريض أولاً".

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة المهري الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في العين:" تعتبر رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات من أحد أولوياتنا، ونحن ندرك دائماً في برجيل أن أساس المجتمع المزدهر يكمن في صحة ورفاهية شعبه، نحن ملتزمون بتطوير المعرفة الطبية وضمان أعلى معايير الرعاية الصحية وعلاجات الأورام ذات الطراز العالمي، سيساهم إفتتاح معهد برجيل للأورام في مدينة العين بزيادة استقطاب المرضى الباحثين عن الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات، وهذا مانعد به مرضانا".

مع إطلاق المركز الجديد في العين، تواصل برجيل القابضة إعادة تعريف رعاية الأورام من خلال تقديم خيارات علاجية متطورة وعالمية المستوى للمرضى، مما يعزز مكانة دولة الإمارات والريادة الإقليمية في رعاية السرطان المتخصصة، ويساهم في زيادة استقطاب الراغبين في العلاج و الباحثين على رعاية متقدمة وشاملة.

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