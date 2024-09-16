دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن معهد إدارة المشاريع، المؤسسة المهنية الرائدة عالمياً للمتخصصين في إدارة المشاريع، عن إطلاق نادٍ طلابي تابعٍ لفرعه في لبنان، وذلك بهدف تأهيل جيل جديد من خبراء إدارة المشاريع. وتمّ إنشاء النادي، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تزويد الطلاب بخبرة عملية في عالم المشاريع الحقيقية، وصقل مهاراتهم القيادية اللازمة لدخول سوق العمل والإسهام بفعالية في مجتمعاتهم.

يؤكد إطلاق نادي الطلاب لمعهد إدارة المشاريع فرع لبنان التزام المعهد بتمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة للنجاح في عالم إدارة المشاريع. ويُزوّد النادي الطلاب بفرص قيادية متعددة ومهارات إدارة المشاريع، ويمكّنهم من الوصول إلى مجموعة من الموارد القيّمة التي يقدمها المعهد، مثل التوجيه، ومشاركة المعرفة، والمشاركة المجتمعية. ويمهّد النادي الطريق أمام الطلاب لبدء مسيرتهم المهنية في مجال إدارة المشاريع، وذلك من خلال تزويدهم بالخبرة العملية اللازمة ليصبحوا مديري مشاريع محترفين عبر تزويديهم بشهادات مُعترف بها دولياً تعزز فرص توظيفهم وتؤهلهم لمستقبل مهني زاهر.

وأعرب هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الفخر بتأسيس نادي الطلاب لمعهد إدارة المشاريع فرع لبنان، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تزويد الطلاب بخبرة عملية في عالم المشاريع الحقيقية بالإضافة إلى المهارات القيادية اللازمة في هذا المجال، وقال: "نبارك لمعهد إدارة المشاريع فرع لبنان على هذا الإنجاز الرائد بتأسيس أول نادٍ طلابي في المنطقة. إن هذه الخطوة الطموحة، التي تأتي بالتعاون مع عددٍ من الجامعات الرائدة، ترسي دعائم قوية لبناء جيل جديد من قادة المشاريع. ونتطلع بفارغ الصبر لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه هذا النادي على مجتمعنا، ونأمل إنشاء العديد من النوادي الطلابية المماثلة في جميع أنحاء المنطقة".

نادي طلاب معهد إدارة المشاريع

ستضمُّ نوادي طلاب معهد إدارة المشاريع مجموعات من طلاب الجامعة/التعليم العالي، الذين يعملون جنباً إلى جنب مع فرع معهد إدارة المشاريع المحلي في شراكة مثمرة تهدف إلى تطوير مهارات إدارة المشاريع وبناء مجتمع طلابي حيوي. وتُدار هذه النوادي ذاتياً من قبل فرق قيادة طلابية تطوعية، مع توفير قنوات اتصال مباشرة مع فرع المعهد لدعمهم. وتسعى هذه النوادي إلى دمج مفاهيم التخطيط الانتقالي وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الاعتراف العالمي، الذي يفتح أمامهم فرصاً للتواصل مع خبراء محليين، وبناء شبكات علاقات واسعة مع طلاب آخرين في مجال إدارة المشاريع. وهو ما يمكنهم من ترك بصمة إيجابية في مجتمعاتهم، والانخراط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبرات العملية التي يكتسبونها تعزز سيرتهم الذاتية وتؤهلهم لسوق العمل.

كما سيسهم إنشاء نادي الطلاب في تعزيز انتماء الطلاب لفرع معهد إدارة المشاريع وزيادة مشاركتهم في أنشطته، فضلاً عن توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات في العمل مع الطلاب. وستساهم مجموعة أدوات المعهد، والندوات عبر الإنترنت، ومشاركة القصص في تعزيز مشاركة الطلاب بشكل أكبر. كما يمكن أن يكون نادي الطلاب مصدراً هاماً لتطوير أعضاء وقادة مستقبليين للمعهد.

ويخطط المعهد حالياً لتنظيم مهرجان نادي الطلاب الإقليمي، حيث ستُتاح للطلاب فرصة فريدة للتعلم، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وتبادل الخبرات مع أقرانهم من المنطقة.

لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) المؤسسة الرائدة عالمياً في إدارة المشاريع، والتي تكرس جهودها لقيادة الطريق إلى نجاح المشاريع. منذ العام 1969، يسلط معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراءها. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات متخصصة رفيعة المستوى تمثل المعيار الذهبي في المجال وفرص تعليم على مدار الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين متخصصي المشاريع الحاليين والطموحين، وكذلك المنظمات والمؤسسات، من المعرفة والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع للارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة. يمكن التواصل معنا على:

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