• اتفق الطرفان على العمل معاً لزيادة الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالاستدامة عبر المبادرات البحثية المشتركة والزيارات والجولات المتبادلة وفرص توظيف الطلاب والاستضافة المشتركة للفعاليات والمؤتمرات.

• في سياق المساعي المشتركة نحو الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، اتفق الطرفان على تبادل أفضل الممارسات ونشر الأبحاث بهدف إتاحتها أمام شريحة أوسع من الجمهور.

• جرى التوقيع على المذكرة في معهد "سي إنستيتيوت، المبنى المستدام الذي يسعى إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2030 ويقع في المدينة المستدامة، دبي

دبي: تم توقيع مذكرة تفاهم في معهد "سي إنستيتيوت" في المدينة المستدامة، دبي من قبل الدكتورة ياسمينا لوك؛ الرئيس التنفيذي للمعهد، والسيد موسى الجعبة؛ رئيس مجلس إدارة جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا بسلفيت، الضفة الغربية. واتفق الطرفان المتعاونان على العمل المشترك لزيادة الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالاستدامة عبر المبادرات البحثية المشتركة والزيارات والجولات المتبادلة وتدريب الطلاب وتوفير فرص العمل، إلى جانب الاستضافة المشتركة للفعاليات والمؤتمرات.

شهد توقيع المذكرة المهندس فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد "سي إنستيتيوت"، وعبر عن ترحيبه الكبير بالشراكة لكونها تشكل خطوةً مهمةً وداعمة نحو بلوغ الهدف الأهم والأشمل؛ والمتمثل في تعزيز قدرة التعليم على إحداث التحول والتغيير الإيجابي. وقال: "إنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا لمواءمة أهدافنا وزيادة الفرص في القطاع الأكاديمي للبحث وتعليم مفاهيم الاستدامة. ولا شك في أن الدخول في هذا المشروع يمثل بالنسبة إلينا في معهد "سي إنستيتيوت" فرصة مهمةً للغاية ضمن مساعينا لتمكين مهندسي المستقبل بالمعارف اللازمة وتزويدهم بالخبرات التي راكمناها خلال العقدين الماضيين.

وتركز مذكرة التفاهم، تحديداً، على الاستكشاف المشترك لثلاثة برامج هندسية جديدة أطلقتها الجامعة أخيراً لتشكيل نهج أكثر استدامة؛ وهي: هندسة الطاقة المتجددة، هندسة العمارة واللاندسكيب، وهندسة الروبوت والتحكم. وبموجب مذكرة التفاهم، وافق المعهد على إجراء مراجعة شاملة لهذه البرامج، إلى جانب استكشاف فرص تمكين طلاب جامعة الزيتونة من المشاركة في تجارب التدريب العملي في معهد "سي إنستيتيوت" كجزء من الدورات الهندسية.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور داود الزعتري، رئيس جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا: "تمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة مهمة للغاية لفتح سُبُل جديدة للتعاون في المجالين التعليمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد "سي إنستيتيوت". ونحن نرى أنه يتوجب على كلا الطرفين بذل جهود كبيرة لتوفير التدريب الفني والمعارف اللازمة لطلاب الجامعة في تخصصاتهم الهندسية ولدعم الطلاب من رواد الأعمال في أفكارهم الخاصة بمشروعاتهم. ولا شك في أن ذلك سيؤدي إلى إتاحة مزيد من الفرص وفتح آفاق أوسع أمام خريجي جامعة الزيتونة للحصول على وظائف مناسبة؛ سواء في السوق المحلية أو الإقليمية أو في معهد "سي إنستيتيوت". نحن نقدر كثيراً استعداد إدارة المعهد ممثلة بالمهندس فارس سعيد؛ مؤسس ورئيس معهد "سي إنستيتيوت"، والدكتورة ياسمينا لوك؛ الرئيس التنفيذي للمعهد، لدعم جامعتنا ودعم برامجنا المبتكرة في الهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة المستدامة، فهذا سيتيح لنا الفرصة لتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتعليم عالي الجودة، ما يؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الابتكار والتميز.

هذا التعاون بين المؤسستين امتدَّ ليشمل المشاركة النشطة بمشروعات بحثية تعاونية في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، وجرى الاتفاق كذلك على خطط الزيارات والجولات المتبادلة لتعزيز الشراكة، إضافة إلى استكشاف فرص العمل المحتملة في معهد "سي إنستيتيوت" لطلاب جامعة الزيتونة.

ويتمثل الهدف الأشمل من هذه الاتفاقية في بناء شراكة عملية تركز على البحث وتوفر منفعة متبادلة للطرفين من شأنها تعزيز قدرة كلا الكيانين بصفتهما منصّتين جاذبتين للمعرفة في مجالات الاستدامة، لتوفير لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

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