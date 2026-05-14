لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة دون تكلفة وعرض منتجاتها عبر علامات أسلوب الحياة التابعة للمجموعة.

الدفعة الأولى في المنصة تسلط الضوء على شركات محلية إبداعية، تم الكشف عن عدد منها، بما فيها Silsal، وOomi Coffee، وBliss Flowers، وMaison Tini، وMatcha Theory.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن الدفعة الأولى المشاركة في منصة "معاً، من ماجد الفطيم"، المُصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في الإمارات وتمكينها من النمو والتوسع. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتتماشى المنصة، التي تشكّل آلية محورية لربط الشركات الإبداعية بفرص العرض والتجزئة في مختلف أنحاء دبي، مع أهداف ’محفظة حصانة القطاع الإبداعي‘، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتتضمن الدفعة الأولى 72 شركة صغيرة ومتوسطة إبداعية من دولة الإمارات، سيُتاح لها الحضور ضمن علامات أسلوب الحياة التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك ’متجر ذات‘ و’كريت آند باريل‘ و’ڤوكس سينما‘، و’أكتفيت‘، الوجهة الترفيهية التفاعلية والمتطورة للألعاب الحركية، و’آي فلاي‘، الوجهة الرائدة للقفز الحر الداخلي في سيتي سنتر مردف. وتمثّل هذه الخطوة بداية مسار طويل الأمد، مع خطط مستقبلية لإدخال مزيد من أشكال الدعم تدريجياً، بما يمكّن العلامات المختارة من الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين ضمن منظومة المجموعة. ومن المقرر أن تتوسع المنصة خلال الفترة المقبلة عبر مراكز التسوق ووجهات التجزئة والترفيه التابعة لماجد الفطيم، مع الإعلان عن المزيد من الشركات المستفيدة من المنصة بالتزامن مع تقدّم مراحل هذه الدفعة.

وتهدف منصة ’معاً‘ إلى نقل هذه الشريحة من الشركات الإبداعية المحلية إلى مرحلة البيع، ومنحها فرصة الوصول الفوري ودون أي تكاليف إلى بيئات تجزئة راقية تتميز بكثافة زوار مرتفعة ضمن منظومة ماجد الفطيم. كما توفر لها وصولاً مباشراً إلى السوق، عبر تقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لا سيما خلال أوقات عدم الاستقرار. وقد صُمّمت لإزالة أبرز العوائق التي تواجه الشركات عند دخولها السوق. وتشكل ’معاً‘ منصة متكاملة لتمكين المشاريع والشركات الإبداعية من تجاوز محدودية الظهور وتعزيز حضورها التجاري، إلى جانب توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر المؤثرين، بما يسهم في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من النمو والتوسع.

وفي هذا السياق، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "يضفي روّاد الأعمال في القطاع الإبداعي طاقة متجددة وأفكاراً مبتكرة وطابعاً أصيلاً إلى وجهاتنا، ويسعدنا الترحيب بهذه الدفعة الأولى ضمن منظومة ماجد الفطيم، فمواهبها تثري التجارب التي نحرص على تقديمها لعملائنا كل يوم. ويشكّل دمج المبدعين المحليين ضمن مراكز التسوق والوجهات الترفيهية التابعة لنا امتداداً طبيعياً لنهجنا في دعم المشاريع المحلية ورعاية الجيل المقبل من المبتكرين في قطاع التجزئة. وتمثّل هذه الدفعة بداية واعدة، فمع توسّع ’معاً‘، نتطلع إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام المؤسسين المبدعين للنمو والتعاون وترسيخ حضورهم ضمن منظومتنا".

ومن جانبها، قالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: "تشكل ’محفظة حصانة القطاع الإبداعي‘ إطاراً استراتيجياً مبتكراً يهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمشاريع الإبداعية، وتوفير فرص نوعية تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومواصلة تنمية مشاريعهم، وتعزيز وصولهم إلى الجمهور والأسواق. وتجسد منصة ’معاً‘، بوصفها أحد أبرز المسارات التطبيقية لهذا التوجه، التزام ’دبي للثقافة‘ وشركائها في القطاع الخاص بتطوير منظومة متكاملة تسهم في تعزيز جاهزية القطاع الإبداعي وتدعم استمرارية نموه، بما يواكب تطلعات دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي". ولفتت إلى أن الدفعة الأولى من المستفيدين تمثل نقطة انطلاق نوعية تعكس الترجمة العملية لتوجهات المحفظة الرامية إلى دعم استمرارية الإنتاج الإبداعي، وإتاحة مساحات مجانية متنوعة ومتعددة الاستخدامات لأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، بما يسهم في توسيع حضورهم وتمكينهم من المساهمة في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها رافداً أساسياً في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

ويجسّد الكشف عن الدفعة الأولى تطبيقاً عملياً لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم عليها منصة ’معاً‘. كما يعبّر عن وعي مشترك بالتحديات التي تواجهها الشركات الإبداعية، لا سيما على صعيد الحضور التجاري والوصول إلى السوق، وتشمل العلامات المختارة ضمن الدفعة الأولى:

Beit Walif Bliss Flowers BON PROTEIN BAR Boonz Cookie Barn Drypt Coffee Grawtitude PlantBased Joy in Jars Macromize Maison Remie Maison Tini Matcha Theory FZCO Nada Fayyad Nomads Roastery Nutty’nola Oomi Coffee Pluto Proyo Risen Café & Artisanal Bakery Silsal So Much Trouble Studio Chloro Superfoods On The Go (OTG) The Fix Coffee Wellness Works UAE Zaid Farouki 530 Carats

ومن المتوقع صدور مزيد من الإعلانات مع استمرار منصة ’معاً‘ في توسيع نطاق دعمها للشركات المبدعة المحلية في دولة الإمارات.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 20 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.majidalfuttaim.com/ar

