معرض أوتوميكانيكا دبي هو المعرض الرئيسي لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة

تشمل أبرز المواضيع الرئيسية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، كلاً من: السيارات الكهربائية ومستقبل التنقل وأحدث التوجهات في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات.

تشهد دورة هذا العام المميزة من معرض أوتوميكانيكا دبي مشاركة أكبر عدد من العارضين والزوار بتاريخ المعرض منذ انطلاقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، رسمياً اليوم معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات ما بعد البيع المركبات، حيث تقام الدورة العشرون من معرض أوتوميكانيكا دبي احتفالاً بمرور عقدين من النجاح على انطلاق المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 45,000 زائر.

سيشغل المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 1900 عارض من 61 دولة ويضم 20 جناحًا دولياً رسمياً.

تضم دورة هذا العام من المعرض فعاليات جديدة متنوعة تم إضافتها حديثاً أبرزها انعقاد مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم وإطلاق منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility بالإضافة إلى فعاليات المعرض الرئيسية التي تشمل كلاً من: حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي بدورته الثالثة وفعالية أفريكونيكشنز الشهيرة وأكاديمية أوتوميكانيكا وبرنامج الورشة الحديثة وتحدي (بت ستوب) ومنتدى لوجستيات السيارات وورشة عمل سلامة المركبات.

وقد قام معالي مطر الطاير خلال جولته الافتتاحية بزيارة العديد من أبرز الأجنحة المشاركة في معرض أوتوميكانيكا 2023 بما فيها كلاً من جناح شركة رينوموتيف، وهي علامة تجارية للسيارات غيرت كثيراً من قواعد اللعبة ومقرها في الإمارات العربية المتحدة وتقدم مجموعة من منتجات ما بعد البيع للمركبات عالية الجودة، وجناح شركة تراينجل تاير كو الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، والتي تشتهر أيضًا بكونها رائدة في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون في صناعة الإطارات الصينية،

كما قام معاليه أيضاً خلال جولته بزيارة جناح شركة لوكاس، وهي شركة خدمات ما بعد البيع للمركبات ومقرها في المملكة المتحدة، حيث تملك الشركة تراثاً عريقاً يمتد إلى 140 عامًا ومحفظة عالمية من قطع الغيار عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي:

"نجح معرض أوتوميكانيكا دبي على مدار العشرين عامًا الماضية في ترسيخ مكانته باعتباره مركز التواصل الأول للمتخصصين والمهنيين في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة، حيث يوفر المعرض لهم منصة مثالية تربطهم بمنطقة الشرق الأوسط الأوسع وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية، وتتميز دورة هذا العام من المعرض بمشاركة أكبر عدد من العارضين حتى الآن، لذا قمنا بتوسيع مساحة العرض بنسبة 64% من حيث صافي الأمتار المربعة مقارنة بدورة عام 2022 من أجل استيعاب نمو المعرض".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات خلال الأيام الثلاثة المقبلة من المعرض تشمل كلاً من: أكاديمية أوتوميكانيكا، والتدريب على السيارات الكهربائية ومنتدى لوجستيات السيارات والتي ستمكن الشركات من البقاء على اطلاع بأحدث رؤى القطاع، والوصول إلى فرص جديدة في السوق ومواكبة أعمالها للاتجاه الجديد في العام المقبل".

هذا وقد انطلقت فعاليات منطقة الابتكار من أجل التنقل Innovation4Mobility للمرة الأولى اليوم في معرض أوتوميكانيكا دبي من خلال انعقاد جلستي نقاش مثيرتين للغاية لمناقشة "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنقل المستقبلي"، حيث ترأست الجلسة الافتتاحية لـمنطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4 Mobility المهندسة سمية اليماحي، رئيس قسم المشاريع الإنتاجية وإدارة الطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأعقب ذلك انعقاد جلسة نقاش رائعة أدارها حسن نرغيز، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، حيث تم تسليط الضوء من خلالها على تفضيلات المستهلكين وسلوكياتهم في قطاع السيارات الكهربائية.

وفي مكان آخر من فعاليات اليوم الأول من المعرض، قدمت أكاديمية أوتوميكانيكا، مركز التعليم والتواصل التفاعلي في أوتوميكانيكا دبي، رؤى متعمقة تتعلق في الصناعة وآخر تطورات استراتيجية السوق من قبل لجنة مؤلفة من أبرز كبار الخبراء.

شملت المواضيع الرئيسية في أكاديمية أوتوميكانيكا اليوم "القيادة إلى المستقبل باستخدام المركبات الكهربائية" التي استضافها كيفانك كارايول، قائد الاستدامة في شركة فولفو للسيارات، و"التصدي للتحدي المتزايد المتمثل في المنتجات المقلدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات". ومن خلال هذه المناقشات الثاقبة، تم إطلاع الحضور على الوضع الحالي والمستقبلي لسوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتوجهات المتغيرة التي من شأنها أن تؤثر على قطاع خدمات ما بعد البيع العالمية.

ومن خلال برنامج الورشة الحديثة، تعلم المهنيون والمتخصصون في المرائيب والورش رؤى عن أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع من خلال برنامج من ورش العمل والعروض التقديمية الحية، حيث كانت معايرة نظم مساعدة السائق المتقدمة ومدى أهميتها بالنسبة لسلامة السائقين، والتي استضافتها شركة بوش، هي محور التركيز الرئيسي لورشة العمل.

تضم الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

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نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 2 الى 4 أكتوبر 2023. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.