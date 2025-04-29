الخدمة الجديدة تقوم على تشغيل أربع مرات أسبوعياً، مع خدمة يومية اعتبارًا من 12 سبتمبر 2025 لتعزيز الربط الجوي العالمي بين شنغهاي وأبوظبي.

سبتمبر لتعزيز الربط الجوي العالمي بين شنغهاي وأبوظبي. الرحلة الأولى تمثل بداية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد للطيران وشركة طيران شرق الصين.

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – استقبل مطار زايد الدولي بنجاح أول رحلة جوية تربط بين شنغهاي وأبوظبي، حيث هبطت الطائرة في تمام الساعة 21:20 بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج من يوم الاثنين الموافق 28 أبريل، لتُسجّل محطة بارزة في مسيرة تعزيز الربط الجوي بين المدينتين. ومن شأن هذا الإطلاق أن يُسهم في تعزيز دور أبوظبي كمركز عالمي رائد للسفر الدولي.

وكانت الرحلة رقم (MU237) التي تم تشغيلها بواسطة طائرة إيرباص A330 عريضة البدن لشركة خطوط شرق الصين الجوية، قد غادرت من مطار شنغهاي بودونغ الدولي، وتحمل على متنها نحو 260 راكباً. واستُقبلت عند وصولها إلى أبوظبي بعروض فنية صينية تقليدية، احتفالاً بانطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وقالت ناتالي جونجما، نائب رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: "يُسعدنا الترحيب بشركة خطوط شرق الصين الجوية في مطار زايد الدولي، لا سيّما وأن هذه الخدمة تُمثّل محطة رئيسية ضمن جهودنا المتواصلة لتوسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وشنغهاي. وتُوفّر هذه الرحلات مزيداً من الخيارات والراحة للمسافرين، كما تدعم رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز مكانة مطار زايد الدولي كمركز عالمي للتجارة والسياحة والتبادل الثقافي. وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى الفرص التي ستثمر عن هذه الشراكة لصالح المدينتين".

من جانبه، صرح وان تشينغتشاو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة خطوط شرق الصين الجوية قائلاً: "يُمثّل تدشين خط شنغهاي – أبوظبي، وتفعيل شراكتنا مع الاتحاد للطيران، خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية لتنفيذ رؤيتنا المشتركة في إطار مبادرة "الحزام والطريق". ومن خلال عملياتنا من مطار زايد الدولي الذي حاز لقب "أجمل مطار في العالم"، سنعمل على دعم خيارات العبور، مع ضمان المزيد من الراحة للمسافرين بمستوى أفضل".

وقال آريك دي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "يسعدنا استقبال رحلات خطوط شرق الصين الجوية التي تربط بين شنغهاي وأبوظبي، مما يمثل إنجازاً مهماً ضمن مشروع الشراكة بين شركتينا. وستعمل هذه الشراكة على فتح آفاق أوسع للسفر أمام ضيوف الشركتين، كما تلعب دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي المتبادل".

وتعمل الخدمة الجديدة التي تعدّ ثمرة تعزيز الشراكة مع الاتحاد للطيران، بواقع أربع مرات أسبوعياً في أيام الإثنين والأربعاء والخميس والسبت، وتستغرق الرحلة الواحدة 9 ساعات و20 دقيقة تقريباً. وتتميز الطائرة بتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة في أثناء الطيران لضمان تجربة سفر متصلة وسلسة للمسافرين.

ويُسهم التدشين الناجح لخدمة شنغهاي – أبوظبي الجديدة لشركة طيران خطوط شرق الصين الجوية في توسيع شبكة الربط بين هذين الإقليمين الحيويين، بما يتماشى مع مهمة مطارات أبوظبي في تلبية الطلب المتزايد على السفر العالمي.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

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