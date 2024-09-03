تسيير رحلات مباشرة لطيران ناس من جدة والمدينة المنوّرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات طيران ناس، في خطوة تُعدّ أول خدمة تطلقها المملكة العربية السعودية للسفر الاقتصادي المباشر من جدّة والمدينة المنوّرة إلى أبوظبي. ومن شأن هذا المسار الاستراتيجي الجديد أن يسهم في تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يلبي الطلب المتزايد على السفر في اثنتين من الأسواق الرئيسية لدى مطار زايد الدولي.

ويسهم انضمام “طيران ناس" إلى شبكة مطار زايد الدولي في تزويد المسافرين بمجموعة أكبر من الخيارات والوجهات المرنة. وسوف يعود هذا المسار الجديد بالفائدة على كلّ من المسافرين بدافع العمل أو الترفيه، بما سيسهم في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين دولة الإمارات والمملكة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت ناتالي جونجما، نائبة رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: "يسرنا اليوم أن نرحّب بانضمام "طيران ناس" إلى شبكة مطار زايد الدولي. حيث تعزز هذه الشراكة رحلاتنا إلى المملكة العربية السعودية، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات ويعزز مكانتنا كمركز رئيسي في المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع "طيران ناس" لتوسيع شبكتنا وتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين."

يُعدّ إطلاق المسار الجديد لطيران "طيران ناس" إلى أبوظبي إنجازاً بارزاً في مسيرة مطار زايد الدولي الطموحة ليصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الطيران. وتؤكد "مطارات أبوظبي"، من خلال سعيها المستمرّ لتوسيع شبكتها وإطلاق الشراكات الواعدة مع شركات طيران مثل "طيران ناس"، التزامها الراسخ بربط المسافرين بسلاسة مطلقة بمجموعة واسعة من الوجهات الرئيسية.

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نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها ما يقارب 23 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2023 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.