دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافراً، وإن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر. فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

أكد عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال حرص مطار دبي الدولي على تقديم تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع فرق العمل.

وقال: "يسعدنا هذا العام أن نرحب بملايين المسافرين وأن نشاركهم أجواء الفرح والبهجة من خلال فعاليات احتفالية مميزة. ستتحول المنطقة العائلية في مبنى المسافرين 3 إلى أرض عجائب شتوية تضم عروضاً موسيقية وتستضيف فناني البيت بوكس، إلى جانب استضافة ’محطة سحرية‘ تقدم فرصاً لتغليف الهدايا والتقاط الصور التذكارية، مع فرصة الاستمتاع بأداء فرقة ’كسارة البندق‘ الاستعراضية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي ستجعل من كل رحلة عبر مطار دبي الدولي تجربة لا تُنسى."

وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، والتي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه النابضة بالحياة، فضلاً عن الطقس الشتوي الرائع الذي تتمتع به الإمارة. ووفقاً لتوقعات حركة المسافرين، سيصل إلى دبي 1.7 مليون مسافر، فيما يغادرها 1.5 مليون مسافر آخر، وهو ما يؤكد على مكانة دبي المتنامية كوجهة رئيسية للمسافرين الدوليين.

نصائح للمسافرين

تلتزم مطارات دبي بضمان تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين خلال فترة الذروة. ونقدم فيما يلي بعض النصائح خلال الأسابيع القادمة لتكون رحلتهم سلسة قدر الإمكان:

تسجيل الوصول مبكراً يستطيع ضيوف طيران الإمارات استخدام تسهيلات تسجيل الوصول في المنزل، وتسجيل الوصول المبكر، وغيرها من مرافق تسجيل الوصول الموزعة في المدينة. أما بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، يجب أن يصل المسافرين قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

السلامة والأمان يمكنكم توفير الوقت من خلال وضع الأغراض المعدنية والأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد والالتزام باللوائح التنظيمية لحمل السوائل والمواد الهلامية. يُحظر وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة المسموح بها وبنوك الطاقة والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة ويجب حملها في الحقائب المحمولة باليد.

استخدام البوابات الذكية: يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر.

يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر. التخطيط لرحلتكم: يرجى الحرص على ترتيب وثائق السفر والتحقق من الأمتعة المسموح بها الاطلاع على لوائح شركة الطيران لتجنب أي مفاجآت.

يرجى الحرص على ترتيب وثائق السفر والتحقق من الأمتعة المسموح بها الاطلاع على لوائح شركة الطيران لتجنب أي مفاجآت. لتجنب الازدحام: يمكنكم استخدام مترو دبي لتسهيل الوصول من كل من مبنى المسافرين 1 و3 وإليهما. يُسمح للمسافرين فقط بالدخول إلى صالات المغادرة خلال أوقات الذروة، لذا يفضل وداع من تحبون قبل التوجه إلى المطار.



تعزز استعدادات مطار دبي الدولي لفترة الذروة الشتوية من مكانته كأكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم، مما يضمن رحلة سلسة لجميع المسافرين.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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