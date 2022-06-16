عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الخميس 16 حزيران 2022 أولى رحلات طيران أديل القادمة من مدينة جدّة، مؤكدًا بذلك على الجهود المستمرة لتوسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات، مع تقديم خيارات سفر متنوعة وبأسعار معقولة للمسافرين. وستُشَغّل شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة مسارات جوية مباشرة يوميًا بين عمّان وجدة والرياض. وكان في استقبال الرحلة الأولى ممثلون عن "مجموعة المطار الدولي"، وطيران أديل، ووكيل مبيعاتها العام في الأردن -شركة التحدي للسياحة والسفر- إلى جانب ممثلين عن خدمة المناولة الأرضية؛ أفييشن هاندلنج سيرفيسيز(الأردن) منزيس.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا انضمام طيران أديل إلى شبكة خطوط الطيران الخاصة بنا في مطار الملكة علياء الدولي، ونحن حريصون على بدء تشغيل رحلات يومية إلى مدينتين سعوديتين هما: جدة والرياض. وسيسهم تزويد المسافرين بمسارات جوية بديلة، وتوفير تجربة سفر مميزة لهم في جذب المزيد من السيّاح من المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تمكيننا من مواصلة الاستفادة من الطلب المتزايد على الأسواق الجديدة للسفر الجوي".

بهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء، أحمد البراهيم خلال كلمة ألقاها في الحفل عن سعادته بإضافة عمان إلى شبكة رحلات الشركة الجوية المتنامية والتي تصل اليوم إلى 24 محطة داخلية ودولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تنفذها الشركة للأعوام الخمسة المقبلة وذلك من

خلال العمل على مضاعفة العدد وزيادته إلى 50 وجهة محلية وعالمية، إلى جانب البحث عن أسواق جديدة واعدة ملائمة لطبيعة نموذج عمل الشركة وتناسب أسطوله الجوي.

وأوضح البراهيم أن الرحلات الاقتصادية الجديدة ستسهم بدورها في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكتين الشقيقتين، موضحاً أن قرار الشركة تسيير أولى رحلاتها الدولية إلى عمّان يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محلياً ودولياً، إضافةً إلى أن عمان تعتبر إحدى الوجهات المتميزة عربياً ودولياً، كما أنها مناسبة للسفر والسياحة في معظم أوقات العام.



#بياناتشركات



- انتهى -

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن

ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية

هاتف:+962 6 585 4002/6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن

البريد الإلكتروني: bidayamedia@bidayamarcom.com