عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الثلاثاء 20 أيلول 2022 أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية من مطار أديس أبابا بولي الدولي؛ مؤكدًا بذلك على الجهود المستمرة لتنويع خيارات السفر المتاحة للمسافرين من خلال توسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات. وسيُشغّل الناقل الوطني لإثيوبيا ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيًا بين عمّان وأديس أبابا.

وتم استقبال الرحلة الأولى - التي حملت على متنها ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية – بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، ووكيل المبيعات العام للناقل الجوي في الأردن؛ شركة دهب للسياحة والسفر، ومينزيس للمناولة الأرضية.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نرحب بانضمام الناقل المنتظم الجديد؛ شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى شبكتنا المتنامية من شركات الطيران، ويسعدنا أن نوفر اتصالًا مباشرًا بمركز عملياتها في العاصمة أديس أبابا، الذي يُعدّ مطارها من المطارات المهمة وبوابة لأفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعمل بفاعلية على ترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه بوابة رئيسية للأردن والمشرق العربي من خلال تزويد مسافرينا بخيارات متنوعة للمسارات، وهي أولوية قصوى لنا، بينما نعمل على استعادة إحصائيات الحركة الجوية قبل انتشار فيروس كورونا".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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