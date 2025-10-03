الاتفاقية الجديدة توفر نحو 50 فرصة عمل وتدعم الكفاءات في المنطقة.

الرياض: أعلن "مطار البحر الأحمر الدولي" (RSI)، الذي تشغّله شركة "daa العالمية"، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية تمتد لسنوات عدة مع شركة "هانيويل" (Honeywell)، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات الأتمتة، وذلك بهدف الارتقاء بعمليات مبنى المطار وتوفير تجربة سفر فريدة ومتقدمة تقنياً.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "هانيويل" بتزويد المطار بأنظمة وخدمات متكاملة لأتمتة المباني، تشمل إدارة جوانب السلامة والأمان والعمليات التشغيلية. وستُسهم هذه التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة الأداء، ودعم قدرة المطار على تقديم تجربة سفر عالمية المستوى لأكثر من مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في توفير نحو 50 فرصة عمل جديدة في المنطقة، مما يؤكد التزام "مطار البحر الأحمر الدولي" بدعم التنمية الاقتصادية، وتمكين الكفاءات من أهالي مناطق البحر الأحمر، إلى جانب ضمان تجربة مبتكرة وموثوقة للمسافرين القادمين والمغادرين من وجهة "البحر الأحمر".

وفي تعليق له، قال أندرو تايلر سميث، الرئيس التنفيذي لـ "مطار البحر الأحمر الدولي": "لم يُصمَّم "مطار البحر الأحمر الدولي" ليكون مجرد بوابة إلى وجهة "البحر الأحمر" فحسب، بل ليكون تجسيداً حقيقياً لقيم الفخامة والابتكار التي تمثلها. وتعكس شراكتنا مع "هانيويل" هذه الرؤية الطموحة، حيث ندمج خبرتها العالمية مع التميز التشغيلي لشركة "daa العالمية"، لنضمن لضيوفنا وشركائنا من خطوط الطيران رحلات تتسم بالسلاسة والأمان والتطور التقني".

من جانبه، صرّح نبيل شكرون، نائب الرئيس والمدير العام في "هانيويل" لأتمتة المباني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تؤكد هذه الاتفاقية التزام "هانيويل" الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي للبنى التحتية الحيوية في السعودية. فمن خلال تطبيق أنظمتنا الذكية والمتكاملة في "مطار البحر الأحمر الدولي"، ستتمكن "daa العالمية" من امتلاك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في إنشاء منشأة طيران عالمية المستوى تخدم المسافرين والمشغلين بكفاءة وأمان".

ويشهد "مطار البحر الأحمر الدولي" تحت قيادة "daa العالمية" تفعيلاً تدريجياً لعملياته، وتأتي هذه الشراكات النوعية لتعزيز مكانته كمركز طيران رائد. ومن خلال الاستفادة من تقنيات "هانيويل" الحيوية، يُرسي المطار معايير جديدة في قطاع الطيران، تقوم على الابتكار والدقة والخدمات غير المسبوقة.

نبذة عن "مطار البحر الأحمر الدولي":

يُعد "مطار البحر الأحمر الدولي" (RSI) البوابة الجوية الرئيسية لوجهة "البحر الأحمر"، وجهة السياحة المتجددة الطموحة التي تطورها شركة "البحر الأحمر الدولية". صُمم المطار لتقديم تجربة سفر سلسة وفاخرة، تعكس حفاوة الضيافة السعودية الأصيلة والجمال الطبيعي الخلاب للمنطقة.

استوحت شركة التصميم العالمية "فوستر وشركاه" تصميم مبنى المطار من المناظر الطبيعية المحيطة، ليحاكي بأجوائه الصحراء والمساحات الخضراء والبحر، بينما تولّت شركة "جاكوبس" مهام تصميم المخطط العام للمطار.

ويهدف "مطار البحر الأحمر الدولي" إلى خدمة مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يضعه على بُعد 8 ساعات طيران من 85% من سكان العالم.

تتولى شركة "daa العالمية"، الرائدة في قطاع تشغيل وإدارة المطارات عالمياً، مهام تشغيل المطار لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rsiairport.sa

عن daa العالمية

daa International هي شركة رائدة عالمياً في إدارة المطارات وتقديم الاستشارات والاستثمار فيها ومقرها في دبلن، وتشكل جزءاً من مجموعة daa الأشمل. ومع حضورها في أكثر من 30 موقعاً ضمن 15 دولة، تمتد شبكة daa العالمية من أستراليا إلى أمريكا الشمالية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تتولى إدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي وتتمتع بحضور بارز في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وبالاستفادة من خبرة مجموعة daa الممتدة لأكثر من 85 عاماً والحائزة على جوائز في مجال تشغيل المطارات، تقدّم daa العالمية قيمة مضافة لعملائها من خلال نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب توفير تجربة مطارات عالمية المستوى للمسافرين والضيوف في مختلف المطارات ضمن محفظتها.

