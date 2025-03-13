المحرق، البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن حصول مطار البحرين الدولي على جائزة "جودة خدمات المطارات لأفضل خدمات الوصول" عالمياً من مجلس المطارات الدولي، في إنجاز جديد يؤكد التزام مطار البحرين الدولي بتوفير تجربة استثنائية للمسافرين ويرسخ مكانته كمطار رائد في المنطقة وعالمياً.

ويعتمد برنامج جودة خدمات المطارات، المعترف به عالمياً كأبرز برنامج لقياس ومقارنة تجربة العملاء في المطارات، قائم على آراء المسافرين التي تم جمعها من خلال استبيانات أجريت في المطار على مدار عام 2024. ويأتي نجاح مطار البحرين الدولي في الحصول على هذه الجائزة نتيجة مباشرة لنهجه الاستراتيجي القائم على البيانات لتحسين تجربة الوصول، والذي تضمن جمع البيانات بطريقة منظمة، والتعاون مع الشركاء، وتعزيز الخدمات بشكل مستمر، كل ذلك وفقاً لمعايير برنامج جودة خدمات المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن هذه الجائزة تعد شهادة على تفاني وعمل فريق شركة مطار البحرين بأكمله إلى جانب جهود شركائه الاستراتيجيين، معرباً عن الفخر والاعتزاز بهذا التكريم من مجلس المطارات الدولي لجهود مطار البحرين الدولي في تقديم تجربة وصول عالمية المستوى للمسافرين. وأضاف بأن هذا الإنجاز يجسد الالتزام المتواصل بتعزيز كل جانب من جوانب رحلة المسافرين، منذ لحظة نزولهم من الطائرة وحتى مغادرتهم المطار.

بدوره هنأ جاستن إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، مطار البحرين الدولي على هذا التكريم، مشيداً بجهود مطار البحرين الدولي لتقديم أفضل تجربة للمسافرين، مشيراً إلى أن الفوز بجائزة جودة خدمات المطارات لأفضل مطار في خدمات الوصول يجسد التزام المطار بالتميز وقدرته على خلق تجربة وصول متميزة وذات كفاءة عالية، مما يعد نموذجاً ملهماً لغيره من المطارات.

وقد حققت شركة مطار البحرين هذا التكريم من خلال استراتيجية شاملة تضمنت جمع البيانات بدقة عبر استبيانات المسافرين المتوافقة مع معايير مجلس المطارات الدولي، وإعداد خطط تطوير مدروسة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في المطار، والمراقبة المستمرة للأداء. كما شمل ذلك تطوير الإجراءات الخاصة بمراقبة الجوازات، نظافة مرافق المطار، استلام الأمتعة، واللوحات الإرشادية، إلى جانب ورش عمل مخصصة للشركاء ونظام جوائز مطار البحرين الدولي لتعزيز ثقافة التميز في الخدمة.

وأدت هذه التطويرات التي ساهمت فيها آراء المسافرين إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل ملموس، وكذلك تحسين سهولة التنقل والوصول إلى الوجهة المطلوبة في المطار من خلال لوحات إرشادية واضحة، إلى جانب خلق أجواء ترحيبية ومريحة للمسافرين. علاوة على ذلك، فإن استثمار شركة مطار البحرين في التدريب المستمر لموظفيها يضمن الحفاظ على أعلى مستويات خدمة العملاء.

تواصل شركة مطار البحرين التزامها بتعزيز تجربة المسافرين في مطار البحرين الدولي، وتتطلع دوماً إلى الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم والارتقاء بتجاربهم.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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