المحرق، مملكة البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، عن بدء الاستئناف التدريجي لبعض الرحلات الجوية، وذلك في أعقاب إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين وفقًا لما أعلنته شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات.

وتهيب شركة مطار البحرين بجميع المسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي منذ عام 2010. وتضطلع الشركة بتطوير البنية التحتية للمطار، وإدارة مرافقه، والإشراف على خدماته التشغيلية والتجارية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة وجودة تجربة المسافرين. وتواصل الشركة، منذ توليها إدارة المطار، تعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كوجهة مفضلة لشركات الطيران والمسافرين، من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير تجربة السفر بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تقدم شركة مطار البحرين خدمات الضيافة والاستقبال عبر شركة «هلا بحرين»، التي تتولى تشغيل وإدارة مبنى أوال للطيران الخاص، إضافة إلى تشغيل وإدارة قاعة «ذي بيرل» في مطار البحرين الدولي، بما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة سفر راقية ومتكاملة لمختلف فئات المسافرين. وقد حصد مطار البحرين الدولي مؤخرًا جائزة «أفضل مطار عالميًا في تجربة الوصول» ضمن برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ) التابع للمجلس الدولي للمطارات(ACI)، تأكيدًا على التزام الشركة بالارتقاء المستمر بتجربة المسافرين.

