بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين باريس وأبوظبي يومياً ابتداءً من أكتوبر 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مطارات أبوظبي"، المالكة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، اليوم استئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسيةAir France KLM المباشرة (بدون توقف) بين أبوظبي وباريس يومياً ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.

وفي ظل ما تتمتع به الدولتين من علاقات وثيقة، فإنّ إعادة تشغيل الرحلات الجوية لهذه الوجهة الرائدة ستخلق مزيد من فرص التعاون الثنائية عبر قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة. ذلك فضلاً عن تعزيز شبكة مطار أبوظبي الدولي الواسعة والمتنامية، التي تضم اليوم أكثر من 114 وجهة في 61 دولة تخدمها 23 شركة طيران.

وبهذه المناسبة قالت إيلينا سوريليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة في "مطارات أبوظبي": "ستسهم هذه الشراكة الرائدة بين "مطارات أبوظبي" والخطوط الفرنسية في تعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين باريس وأبوظبي. ومن جهة أخرى فإنها تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو توسيع شبكة الوجهات الدولية من وإلى العاصمة. وبالتأكيد فإنّ استئناف الرحلات الجوية سيرسخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كبوابة رئيسة لدولة الإمارات والمنطقة بالإجمال. نحن نتطلع قدماً نحو تلبية مختلف احتياجات مسافري الخطوط الفرنسية وتنشيط التبادل التجاري والثقافي بين الدولتين."

ومن جانبه قال أنجوس كلارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية الفرنسية Air France KLM: "تستعد الخطوط الجوية الفرنسية لتشغيل رحلاتها المباشرة يومياً بين أبوظبي وباريس، لربط دولة الإمارات بمختلف أرجاء أوروبا وأبعد من ذلك. وبلا شك فإنّ الإمارة تتميز بمكانتها الرائدة كوجهة دولية رئيسة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون للتعاون بصورة وثيقة مع "مطارات أبوظبي"، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل المطارات، والمساهمة في تعزيز التواجد الدولي للإمارة وجذب المزيد من المسافرين الراغبين في الحصول على تجارب فريدة وغامرة."

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نبذةٌ عن مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" ADQ، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تدير العديد من الشركات الكبرى في قطاعات الاقتصاد غير النفطي الرئيسية في أبوظبي. تأسست الشركة في مارس 2006 لقيادة تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة. وفي سبتمبر 2006، تولت مطارات أبوظبي مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي عام 2008، أضافت مطارات أبوظبي مطار البطين الخاص (مطار مخصص لطيران رجال الأعمال) ومطار صير بني ياس ومطار جزيرة دلما إلى محفظتها. وتم تصميم المطارات لتوفير الخدمات لمختلف شرائح المسافرين بالطائرات وسوق الطيران، حيث ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لقطاع الأعمال والسياحة الترفيهية.

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