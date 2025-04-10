دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نوعية لتعزيز تجربة السفر الميسّر، وسعت مطارات دبي برنامجها التدريبي ليشمل 45 ألف موظف من كوادرها وشركائها الاستراتيجيين العاملين في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي. ويركز البرنامج على كيفية التعامل الأمثل مع المسافرين من ذوي طيف التوحد، وذلك تماشياً مع رؤية دبي الرامية إلى توفير بيئة سفر شاملة وسهلة الوصول لجميع المسافرين، بمن فيهم أصحاب الهمم والأفراد ذوو التحديات غير المرئية.

ويعد مطار دبي الدولي أول مطار دولي في العالم يحصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، كما حصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من مركز دبي للتوحد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي الموسّع كجزء من استراتيجية مطارات دبي الشاملة التي تهدف إلى توفير تجربة سفر سلسة وشاملة تلبي احتياجات المسافرين من أصحاب الهمم.

وأكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، على أن السفر الميسّر يبدأ بالفهم والتقبّل الإنساني، وليس فقط بتوفير البنية التحتية، حيث قال: "إن تحقيق الشمولية يبدأ بالعنصر البشري. ومن خلال الاستثمار في برامج التدريب المتخصصة، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 36% عن العام الماضي، فإننا نرسّخ ثقافة قائمة على التقبّل والدعم في جميع مطاراتنا. إن مطارا دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي يمثلان أكثر من مجرد مطارين، فهما بوابة دبي إلى العالم، ويشكلان الانطباع الأول والأخير عن مدينتنا في أذهان ملايين المقيمين والزوار. وهذا يلقي على عاتقنا مسؤولية كبرى لضمان شعور كل ضيف بالدعم والترحيب مهما اختلفت احتياجاته الفردية."

جرى دمج برنامج التدريب الشامل والمعتمد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES) بسلاسة في عمليات جميع أقسام المطارين. وقد تبنت فرق الخطوط الأمامية من مطارات دبي وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك شرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ودناتا، وسوق دبي الحرة، وإسعاف دبي، وتاكسي دبي، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، بالإضافة إلى شركات الطيران والمتاجر والمطاعم الأخرى - هذا التدريب كجزء أساسي من عملهم اليومي بهدف توفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة للمسافرين عبر جميع مراحل السفر. ويركز البرنامج التدريبي على تزويد الموظفين بأدوات تواصل فعالة، مما يمكنهم من فهم ودعم الأفراد ذوي التنوع العصبي والتواصل معهم بثقة وفعالية.

يتواجد سفراء تجربة الضيوف المدربون في مطارات دبي، والذين يتم تمييزهم بدبابيس عباد الشمس، في النقاط الرئيسية بأنحاء مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي لتقديم المساعدة والدعم المتخصص للضيوف من ذوي التوحد وعائلاتهم. وخلال شهر التوعية بالتوحد، تضاء البوابات الذكية التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي الدولي باللون الأزرق تضامناً مع مجتمع التوحد، كما تُزين زهور عباد الشمس، الرمز الدولي للتحديات الخفية، مختلف مباني المطار بهدف نشر الوعي.

تشمل أبرز الخدمات الرئيسية التي تقدمها مطارات دبي، مخطط الرحلة في مطار دبي الدولي، وهو دليل مرئي عبر الإنترنت يهدف إلى مساعدة المسافرين وعائلاتهم في الاستعداد المسبق لرحلتهم. كما يوفر المطار "شريط عباد الشمس" كعلامة تعريف سرية للأفراد ذوي التحديات الخفية، مما يتيح لهم الاستفادة من مسارات الأولوية ومسار خاص صديق لذوي التوحد أثناء إجراءات تسجيل الوصول، ومراقبة الجوازات، ونقاط التفتيش الأمني، والصعود إلى الطائرة. وتتضمن الخدمات أيضاً مواقف مجانية للسيارات لمدة ساعتين، وسيارات أجرة مخصصة، وخدمات الكراسي المتحركة، فضلاً عن صالة السفر الميسر الموجودة في مبنى المسافرين 2، والتي توفر مساحة هادئة ومريحة تراعي الاحتياجات الحسية المختلفة. وتأتي هذه المجموعة المتكاملة من الخدمات تجسيداً لالتزام مطار دبي الدولي الراسخ بتسهيل تجربة السفر لجميع المسافرين بمختلف احتياجاتهم.

ومن خلال مبادرتها "نرى العالم بمنظور مختلف"، تُواصل مطارات دبي تعزيز الوعي بتحديات التنوع العصبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومنظمات التوعية بطيف التوحد، والمدارس، ومجموعات الدعم.

نبذة عن مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران، وحماية المرونة التشغيلية، وضمان تعاون مُقدّمي الخدمات لتوفير مطارات آمنة، وتحسين تجربة المسافرين، مع الحفاظ على استدامة الأعمال.

في عام 2024، استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، وهي أعلى حركة مرور سنوية للمسافرين في تاريخ المطار.

صُنّف مطار دبي الدولي كأول مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين لعام 2023، وفقاً لتقرير المجلس الدولي للمطارات.

يُجسّد مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة مدرجات وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، وإرساء معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين على مدار الخمسين عاماً القادمة.

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