مدريد، إسبانيا: حصدت مطارات دبي جائزة التميّز التشغيلي من "ايربورت لابس"، تقديراً لجهودها المبذولة في مجال الابتكار خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر إشغالاً على مستوى العالم، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، الذي يجسد رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمرPassenger Terminal Expo 2025، حيث تحتفي هذه الجائزة بالمكانة الريادية لمطارات دبي على صعيد الأداء التشغيلي والابتكار الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في مختلف عمليات مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، بما يرسي معايير عالمية جديدة للتميّز في قطاع المطارات.

ونجحت مطارات دبي في إعادة تعريف مفهوم الكفاءة والمرونة والخدمات المتمحورة حول المسافرين في قطاع الطيران الحديث من خلال تبني وتوسيع نطاق أنظمة سحابية تعمل في الوقت الفعلي، والتي جرى تطويرها بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية الفريدة لمطارات دبي.

وتعكس الجائزة، التي جرى تقديمها بالتزامن مع احتفال "إيربورت لابس" بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، الالتزام الراسخ بمواصلة التطوير والعمليات التي تركز على المتطلبات المستقبلية للمطارات.

تميز تشغيلي

وتواصل مطارات دبي حصد التكريمات والجوائز بفضل التزامها المستمر بالكفاءة التشغيلية، مدفوعةً باعتمادها الاستراتيجي على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتطورة، إذ نجحت مطارات دبي في وضع معايير عالمية جديدة في مجال التميّز التشغيلي، بالاعتماد على الابتكار والاستجابة في الوقت الفعلي، مما يُسهم في توفير خدمات عالمية المستوى في واحدة من أكثر بيئات المطارات تعقيداً وازدحاماً في العالم.

تتميز مطارات دبي ببنيتها التحتية التي تواكب متطلبات المستقبل وأنظمتها الذكية التي تضمن تنسيقاً سلساً ومرونة عالية، حتى في ظل التدفقات الضخمة للمسافرين. وتوفر هذه الابتكارات للمسافرين تجارب سفر أكثر سرعة وسلاسة وأماناً حتى في فترات الذروة. كما تواصل مطارات دبي الاستثمار في المنصات الرقمية وتوسيع نطاق عملياتها، بما يسهم في إرساء معايير جديدة لجوانب المرونة والقدرة على التكيف وتلبية متطلبات المسافرين.

وتأتي هذه الجائزة احتفاءً بالتطور التكنولوجي وانعكاساً لالتزام مطارات دبي الراسخ بالتحسين المستمر والنمو المستدام، فضلاً عن تعزيز دورها كمركز للربط العالمي والتقدم الاقتصادي.

عشر سنوات من التعاون: من الرؤية إلى التنفيذ

ترتكز مسيرة التميّز على شراكة استمرت لعشر سنوات، بُنيت على أسس الثقة والرؤية المشتركة والسعي لمعالجة التحديات التشغيلية المعقدة من خلال الابتكار.

وأسهمت مطارات دبي، من خلال شراكتها المبكرة مع ايربورت لابس، بدور محوري في رسم ملامح بعض أكثر الحلول الرقمية تأثيراً في قطاع الطيران، والتي جرى تصميم العديد منها واختبارها وتطبيقها بنجاح ضمن بيئات ديناميكية في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

ومن بين أبرز الإنجازات اعتماد تطبيق مجتمع المطار، وإطلاق نظام فيجن اير في عام 2016 لعرض بيانات الرحلات. وتسهم هذه الحلول في تغيير كيفية مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي على مستوى المطار، مما يسهل التعاون بين مختلف الجهات المعنية في المطار ويرتقي بتجربة المسافرين.

وأرست مطارات دبي معايير جديدة للوعي بالظروف المحيطة والتواصل الفعال والاستجابة السريعة على نطاق واسع، من خلال نقل الأنظمة الضرورية لأداء المهام إلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية، في خطوة جريئة لقطاع الطيران في حينها.

واستناداً إلى هذا الزخم، تتعاون ايربورت لابس ومطارات دبي لتطوير مجموعة من الحلول المخصصة والمصممة لتلبية التعقيدات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية الكثيفة، من بينها:

نظام قاعدة بيانات العمليات التشغيلية للمطارات (AODB) سكاي كور - نظام مركزي لإدارة البيانات

خدمة Real-Time DXB- نظام يوفر رؤية لحظية للوضع التشغيلي

بوكيت فلايتس- للوصول إلى معلومات الرحلات الجوية في الوقت الفعلي عبر الهواتف الذكية

نظام أليجرا لإدارة الموارد (RMS)- نظام متطور لتخطيط وتوزيع الموارد

تواصل هذه الابتكارات تعزيز إمكانيات مطارات دبي لتقديم خدمات بمستويات استثنائية، حتى في أوقات الذروة.

نبذة عن مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين جميع الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي، وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة، وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين، مع الحفاظ على استدامة أعمالها.

استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية في تاريخه.

مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.

يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة.

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