الرياض: وقعت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، وشركة مايكروسوفت اليوم مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية بالاعتماد على أداوت ومنتجات مايكروسوفت، وذلك على هامش مؤتمر ليب 2024.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها من جانب مطارات الرياض الأستاذ أسامة الفواز الرئيس التنفيذي للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن جانب مايكروسوفت الأستاذ أسامة السليمان نائب الرئيس التنفيذي لنجاح العملاء بمايكروسوفت السعودية، فإن التعاون بين الطرفين سيشمل عدداً من المحاور الإستراتيجية، بما في ذلك الاستفادة من أدوات مايكروسوفت الرقمية الداعمة لتمكين منسوبي شركة مطارات الرياض، والتي بدورها ستنعكس على الارتقاء بتجربة المسافر.

هذا، وتضمنت مذكرة التفاهم إمكانية استكشاف فرص التعاون التقني المحتملة في عدد من المجالات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء وتحقيق التعاون المطلوب في مجال مبادرات التحول الرقمي بهدف تحقيق مستهدفات قطاع النقل الجوي، بالتوازي مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكد الأستاذ أسامة الفواز على أهمية هذه المذكرة الداعمة لمختلف التطلعات الإستراتيجية التي تعمل مطارات الرياض على تحقيقها عبر تمكين منسوبيها بالاستغلال الأمثل لأحدث التقنيات والحلول الرقمية المتطورة التي تتيحها شركة مايكروسوفت، مضيفاً أن هذه الخطوة سينعكس أثرها إيجابياً على عملياتنا التشغيلية ومستهدفاتنا المستقبلية.

من جهته أعرب الأستاذ أسامة السليمان عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع إحدى أكبر الشركات الوطنية العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية هذه المذكرة انطلاقا من حرصنا على تعزيز المبادرات الإستراتيجية ببينا وبين مختلف شركاء الأعمال.

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