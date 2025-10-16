المبادرة تدعم رؤية الإمارة للتنقل الذكي وتجربة الركاب والنمو الاقتصادي

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - وقّعت مطارات أبوظبي، الشركة المشغلة لخمس مطارات في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للنقل، لتعزيز التكامل بين البنية التحتية للمطارات وشبكة النقل العام في أبوظبي. وتركّز الاتفاقية على تطوير منظومة نقل سلسة ومتعددة الوسائط من شانها أن ترتقي بتجربة المسافرين، وتدعم في الوقت ذاته طموح الإمارة نحو نقل مستدام، وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتُسهم هذه المذكرة في إطلاق علاقة تعاون وطيدة تمتد لعام كامل بين الطرفين، للعمل على وضع استراتيجيات لحلول النقل متعددة الوسائط والفعّالة، تساعد بدورها في تقليل الأثر البيئي، وتعزيز تجربة الركاب ورفاهية المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتسعى المذكرة أيضاً إلى ضمان أن تكون جميع الروابط المستقبلية، سواء عبر الشبكات القائمة أو وسائل النقل الناشئة، متوافقة مع المعايير العالمية، وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي طويلة المدى للنمو المبتكر.

وستهام شركة "أبوظبي للنقل" بخبراتها في تخطيط النقل العام، ونماذج التشغيل، ومتطلبات المواقع، بينما ستعمل مطارات أبوظبي على تحديد مواقع التطوير الرئيسية، وتوجيه استراتيجية، والتخطيط العام عبر محفظة اعمالها. ويهدف الطرفان معاً إلى إنشاء مخطط قابل للتوسع لمستقبل ربط المطارات، قائم على الابتكار والكفاءة والاستدامة.

وقالت إلينا سورليني، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: في مطارات ابوظبي نحن في موقع فريد يتيح لنا تقديم خدمات مميزة عبر مطاراتنا التجارة التجارية الخمسة. وتجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لنظام نقل متعدد الوسائط يلبي احتياجات مسافري الغد. انه دمج البنين تحتية للمطارات مع حلول النقل العام المتقدمة امر أساسي لدعم النمو المستدام الطويل المدى في ابوظبي ولبناء شبكه مرنه تدعم التزاماتنا الاجتماعية والبيئة.

من جانبه، قال سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل: "إننا في أبوظبي للنقل ملتزمون ببناء منظومة نقل مفتوحة ومرنة وجاهزة لاستيعاب وتبني مختلف التقنيات في قطاعها. وتتيح لنا هذه المذكرة استكشاف ونشر أنسب حلول التنقل، بدءاً من القطارات الخفيفة والحافلات السريعة، وصولاً إلى الحافلات ذاتية القيادة وأنظمة النقل السريع الفردية، من أجل ربط مطارات أبوظبي بالشبكة الحضرية الأوسع، وتعزيز التنقل لتوفير أفضل خدمات الدعم للمطارات. وينصبّ تركيزنا على تحقيق أفضل النتائج للمسافرين والمشغلين والبيئة، ودعم طموح أبوظبي في الوصول إلى أعلى مراتب الريادة في مجال التنقل الذكي والمستدام".

ويُعزز هذا التعاون الاستراتيجي طموحات أبوظبي في أن تكون رائدة بمجال النقل الذكي والمستدام. فمن خلال الجمع بين البنية التحتية المتطورة للمطارات من جهة، وحلول النقل العام المبتكرة من جهة أخرى، ستسهم المبادرة في تحسين التنقل عبر الإمارة، ووضع معيار إقليمي لتكامل أنظمة النقل.

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

