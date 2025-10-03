التعاون الاستراتيجي يُعزز مكانة منطقة العين كبوابة متنامية للتجارة والصناعة عبر الحدود

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مطارات أبوظبي وشركة "حفيت للقطارات" عن توصّلهما إلى اتفاقية لتطوير الحلول اللوجستية والنقل المشتركة التي تربط بين شبكات الطيران والسكك الحديدية، بهدف تعزيز الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ويرتكز المشروع على إنشاء ممر يتم التخطيط له بعناية، لربط مطار العين الدولي وصحار العُماني، ما يشكل مساراً محورياً لحركة المسافرين والبضائع، ويُرسّخ دور العين كمركز حيوي في جيل جديد من أنظمة النقل والتجارة الإقليمية.

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص ربط السكك الحديدية الإماراتية – العُمانية المرتقبة مباشرة بمطار العين الدولي. ويُعزز هذا التعاون طموح إمارة أبوظبي في بناء شبكة نقل متكاملة وعالمية المستوى، توسّع من خيارات نقل الركاب والبضائع، وتدعم مكانة الإمارة كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال التنقل المتكامل.

وتمثل الاتفاقية أهمية خاصة لمطار العين الدولي ضمن نطاق المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إذ سيتيح الربط المباشر مع صحار في سلطنة عُمان عبر شبكة السكك الحديدية المشتركة التي تطورها "حفيت للقطارات". ومن شأن هذا الربط السلس للبضائع أن يُسهم في تنشيط حركة التجارة عبر المنطقة الحرة، فضلاً عن دوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير وظائف عالية القيمة. ويتوقع لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التبادل التجاري والثقافي المتنامي بالفعل بين العين وصحار، وأن تؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تجمع بين المدينتين.

وقالت ايلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تشهد منطقة العين تحولاً سريعاً لتصبح بوابة استراتيجية في مشهد النقل والاقتصاد بدولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع حفيت للقطارات، نسعى إلى إنشاء مركز متعدد الوسائط يتيح المزيد من خيارات التنقل السلس، ويدفع بتحول المنطقة إلى مركز حيوي للتجارة والسياحة والصناعة على المستوى الإقليمي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام مطارات أبوظبي بتعزيز الربط وتمكين النمو المستدام".

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن منطقة العين تستقطب استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك المناطق الصناعية الجديدة، والمشاريع السياحية، والتجارة عبر الحدود، بما يعزز دورها كمركز لوجستي محوري ومحرك للنمو طويل الأمد في المنطقة.

من جانبه، قال أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "حفيت للقطارات": "إننا في حفيت للقطارات نؤكد التزامنا ببناء شبكة نقل متكاملة على مستوى المنطقة. ويعكس تعاوننا مع مطارات أبوظبي رؤية مشتركة يلتقي فيها النقل بالسكك الحديدية والطيران لدفع الابتكار في مجالات الخدمات اللوجستية والتنقل. ومن خلال هذه الاتفاقية، نساعد على فتح آفاق جديدة للنمو المستدام، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وسلطنة عُمان كوجهتين رائدتين في أنظمة النقل المستقبلية المستدامة".

وسيتولى فريق عمل مشترك تم تشكيله بموجب الاتفاقية المهام المتعلقة بوضع ملامح المرحلة المقبلة من تكامل النقل الجوي والربط بالسكك الحديدية. ويمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو بناء شبكة نقل موحدة تعزز الروابط التجارية، وتوسّع من خيارات النقل متعدد الوسائط، لفتح آفاق مبتكرة للفرص الاقتصادية عبر دولة الإمارات وعُمان والمنطقة على نطاق أوسع.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

