أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن توقيع اتفاقية مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتسهيل إجراءات السفر في مطارات أبوظبي بما يحسن تجربة المسافرين عبر المطار ويعزز تجربة المتعاملين، وذلك بحضور سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وإلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من سعادة مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في جمارك أبوظبي، والسيد سلطان الظاهري، نائب أول الرئيس التنفيذي عمليات المباني الشؤون الحكومية وأمن الطيران.

تهدف اتفاقية مستوى أداء الخدمة إلى تحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركة فيما يخص تسريع إجراءات السفر وفحص الأمتعة وتسهيل حركة البضائع بما يساعد على الارتقاء بعمليات المطار سعياً لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

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لمحة حول مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي جزء من شركة القابضة ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع الرئيسية في عدة قطاعات أساسية تسهم في النهوض بسوية الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي. وتأسست في مارس 2006 بهدف تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في الإمارة. واعتباراً من سبتمبر لعام 2006، تولت الشركة مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي العام 2008، ضمّت مطارات أبوظبي إلى محفظتها كُلّاً من مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة دلما. وتوفر مطارات أبوظبي المرافق عالمية المستوى للمسافرين ومشغلي قطاع الطيران، إلى جانب مساهمتها في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح وجهة لسياحة الأعمال والترفيه.

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