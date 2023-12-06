أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مطارات أبوظبي" خلال فعاليات "معرض الخمسة الكبار" اليوم عن خطط جديدة لتطوير المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. ويتضمن برنامج التطوير إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة التي لا تزال حالياً في مرحلة التخطيط الرئيسية.

وقد أعلنت "مطارات أبوظبي" عن نيّتها بتشييد هذه الوحدات الصناعية الخفيفة ضمن مساحة تبلغ 200 ألف قدم مربّع، وذلك في إطار المرحلة الثانية للتوسّع في المجمّع اللوجستي الذي يقع في الجانب الجنوبي بالقرب من مبنى الشحن.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوحدات الصناعية الخفيفة، التي توفر خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة قابلة للتطوير، بما يلبي متطلبات النمو والتوسع لعملاء/ المستأجرين في المنطقة الحرّة. وتعتبر هذه الوحدات الخيار المثالي لشركات التجميع والصناعات الخفيفة، ووكالات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا والمستهلكين والبيع بالتجزئة، وخدمات الدعم في المطار.

وتعليقاً على خطط التطوير الجديدة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مطارات أبوظبي": "تشهد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة تنموية واعدة بالتزامن مع تطوير خدماتها المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية. وتدير المنطقة الحرة اليوم أكثر من 100 وحدة صناعية وما يزيد عن 1,000 وحدة عقارية موزّعة على ثلاث مناطق حرّة ومطارات. وسوف تسهم هذه الوحدات الإضافية في تعزيز قدرة المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على توفير مجموعة متنوّعة من حلول البنية التحتية التي تلبي احتياجات المتعاملين، بدعم مباشر من فرق العمل الداخلية في المنطقة الحرّة."

وتعتزم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة لخطتها الرئيسية، ترسية مشروع بناء الوحدات الصناعية الخفيفة في عام 2024 مع إقرار فترة بناء تتراوح بين 12 و18 شهراً.

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حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل المبنى "A" في مطار أبوظبي الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.

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