• برنامج "أساس" الجديد يهدف لتسهيل توظيف وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية الشابة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مطارات أبوظبي، المالك والمشغّل للمطارات الخمسة بالإمارة، عن إطلاق برنامج "أساس" الجديد الذي يهدف لجذب وتوظيف وتدريب الخريجين من المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بقطاع الطيران، إلى جانب تزويدهم بالخبرة والمعرفة الضروريتين في تشغيل وإدارة المطارات.

سيُقدّم البرنامج لمن ينضمون له من الخريجين تدريباً في موقع العمل لمدة ستة أشهر، وذلك تحت رعاية مطارات أبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة. وقد صُمم البرنامج لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع مثل العمليات التشغيلية للمطارات (البرية والجوية)، ورحلات الطائرات، والعمليات الأرضية، والصحة والسلامة، وإدارة الأمن، بالإضافة إلى الدراسات العامة المتعلقة بإدارة الأعمال.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يُعد الاستثمار في تطوير قطاع الطيران ركيزة أساسية لعملنا في مطارات أبوظبي. ويُجسّد برنامج "أساس" التزامنا الراسخ بإعداد جيل جديد من قادة قطاع الطيران الإماراتيين، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تجعلهم قادرين على تطوير هذا القطاع الحيوي في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأَضاف سعادة الظاهري:" بتعاوننا مع جامعات رفيعة المستوى في أبوظبي سنقدّم تدريب مكثف في موقع العمل للجيل الجديد من قادة قطاع الطيران لنُعدّهم على أكمل وجه للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل المطارات."

ومن جانبها قالت حنان إبراهيم العابد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمطارات أبوظبي:" يسرنا التعاون مع أفضل الجامعات في الإمارة لنُقدّم برنامج أكاديمي متخصص يهدف لتزويد الخريجين المنضمين للبرنامج بالمعرفة الضرورية التي تمكنهم من التفوق في مسيرتهم المهنية الجديدة بمطارات أبوظبي ".

وسيتم قريباً الإعلان عن الجامعات والمؤسسات التعليمية الشريكة.

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مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" ADQ، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي. وتأسست في مارس 2006 بهدف تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في الإمارة. واعتباراً من سبتمبر لعام 2006، تولت الشركة مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي العام 2008، ضمّت مطارات أبوظبي إلى محفظتها كُلّاً من مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة

دلما. وتقوم مطارات أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات لقطاع الطيران بما يساهم في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح الوجهة السياحية الرئيسية في المنطقة ولتكون مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين من كافة أرجاء العالم.

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