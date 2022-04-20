تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030:

وقع مصنع تكنولوجيات الصحراء أول مصنع سعودي يُصنع ويُصدر الألواح الشمسية بالمملكة والتابع - لمجموعة تكنولوجيات الصحراء" Desert technologies"- الرائدة عالميا في مجال حلول الطاقة المتجددة، إتفاقية مع شركة ميكو " meeco" الألمانية لتصدير منتجاته من الألواح الشمسية إلى ألمانيا لتنفيذ العديد من المشاريع في مدينة لامبشيم الألمانية، وتأتي هذه الإتفاقية بعد نجاح المصنع الواقع في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، والذي بدأ إنتاجه في عام 2011م، ويُعد أول وأكبر مصنع لإنتاج وتصدير الألوالح الشمسية في المملكة العربية السعودية والشرق والأوسط، في تصدير منتجاته إلى مصر والأردن ودول شمال أفريقيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تزويد العديد من المشاريع المحلية بالألواح الشمسية، في إطار إستراتيجية المصنع الهادفة للتوسع في دخول أسوق جديدة في القارة الأوربية خلال المرحلة القادمة.

وذكر بيان صادر عن مجموعة تكنولوجيات الصحراء: أن الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة لامبشيم الألمانية تضع مصنع تكنولوجيات الصحراء في موقع الريادة بالسوق الألماني والأوربي، وتعزز مكانته في مجال إنتاج وتصدير ألواح الطاقة الشمسية السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقال المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مجموعة تكنولوجيات الصحراء: أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي كجزء من توسع المصنع الجغرافي في مجال التصدير، مضيفا أن هذه الشراكة تتيح للمنتج السعودي من الألواح الشمسية الدخول وبقوة للأسواق الألمانية التي تُعد سوقا نشطة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وأعرب عن سعي شركته إلى تحقيق تطور ملموس في قطاع التصدير السعودي ، واستهداف أسواق جديدة وزيادة صادرات المملكة من الألواح الشمسية إلى العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوربية، لافتًا إلى أن هناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية من المنتجات المخصصة لانتاج الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأوربية، مضيفًا: أن مصنع تكنولوجيات الصحراء يُعد الأكثر تقدمًا في صناعة الوحدات الكهروضوئية في المملكة والشرق الأوسط، وتتناسب الوحدات المصنعة عالية الجودة والأداء – والتي يتم مراقبتها من قبل -شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة- مع جميع المشاريع الإستثمارية والتجارية والسكنية، ويستند نموذج تكنولوجيات الصحراء الصناعي على السيلكون البلوري، وتستخدم خطوط الإنتاج عملية تصنيع مؤتمتة بالكامل مدعومة بأحدث المعدات التكنولوجية من ألمانيا وسويسرا وفنلندا لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان منتج عالي الجودة.

وأكد المهندس الرفاعي في ختام تصريحه: أن إستراتيجية مصنع تكنولوجيات الصحراء تهدف لأن يكون مواكبًا لمُمَكناتِ ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج صنع في السعودية، حيث يعد المصنع من أوائل المصانع السعودية التي إنضمت لبرنامج "صنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والذي يمثل هوية الصناعة الوطنية ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق العالمية، والنهوض بالمنتج الوطني، ودعم سلاسل الإمداد وتوطين المكونات الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة، ونحن نفتخر بأن مصنعنا جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة والمبادرة حيث تمثل منتجاتنا من الألواح الشمسية التي يتم تصديرها للعديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوربية، والعديد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى المملكة فخرًا للصناعة السعودية.

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