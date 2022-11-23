المنشأة الواقعة بمنطقة عسكر الصناعية استطاعت خفض حجم استهلاكها من المياه بنسبة 55٪ في عام 2021، محققة إنجازاً لافتاً انطلاقاً من إحدى أكثر مناطق العالم إجهاداً مائياً

المنشأة حققت إنجازات بالغة الأهمية على صعيد قطاع التصنيع سريع النمو في المنطقة

الوفورات تدعم أهداف "كيمبرلي كلارك" لعام 2030 الرامية لخفض بصمتها المائية بنسبة 50٪

المنامة، البحرين: كشف مصنع "العليان كمبرلي – كلارك" الواقع بمنطقة عسكر الصناعية بمملكة البحرين عن إنجاز لافت على صعيد مبادرات الاستدامة تمثل بخفض بصمته المائية لعام 2021 بنسبة 55% وذلك خلال ثلاث سنوات فقط. وساهم التخفيض المستمر في استهلاك المياه العذبة في مرافق الشركة، على أساس سنوي، بتوفير ما يزيد على 52 مليون جالون مياه خلال السنوات الخمس الماضية.

ونظراً لوقوعه في إحدى أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث تشير التوقعات بأن يصل استهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 33.733 مليون متر مكعب بحلول عام 2050، فقد حرص مصنع "العليان كمبرلي – كلارك" على تبني أهداف التنمية المستدامة العالمية علاوة على أهداف الاستدامة للعام 2030 الخاصة بشركة "كمبرلي كلارك"، والرامية لأن يغدو استهلاك المياه العذبة أكثر مسؤولية وكفاءة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تضافرت جهود فريق عمل منشأة التصنيع وفريق المكتب الإقليمي لشركة "كمبرلي – كلارك" لتحليل مستجمعات المياه. وبالتعاون مع المرافق الأخرى التابعة للشركة والجهات الحكومية، عمل الفريقان على تقييم أفضل الممارسات وتحديد فرص الحد من استهلاك المياه.

وشرع الفريقان كذلك في وضع خطة لرصد أي تسربات وقياس حجمها واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، والتشاور مع مزودي الحلول التقنية لتنفيذ المزيد من حلول توفير المياه، والعمل على خلق تأثير هادف عبر "كمبرلي كلارك" والمجتمع المحلي. كما شارك موظفوا المنشأة الواقعة في منطقة عسكر الصناعية في هذه العملية عبر الالتحاق بورش عمل ودورات تدريبية مخصصة لاستلهام الأفكار الجديدة وتنفيذها.

وبهذه المناسبة، قال هاني عبدالشافي، مدير عام شركة "العليان كمبرلي – كلارك" في دول مجلس التعاون الخليجي: "انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه استدامة الموارد الأساسية والبيئة من حولها، سارعت ’العليان كمبرلي – كلارك‘ إلى تنفيذ عدة تغييرات إيجابية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض بصمتنا الكربونية، الأمر الذي نرى فيه قيمة تتجاوز في أهميتها أي إنجاز يمكن تحقيقه على الصعيد الصناعي. ومع أن توفر منظومة تصنيع فعالة يعتبر أمراً بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد، لاسيما وأن حكومات المنطقة تستثمر بقوة في تنمية قدراتها التصنيعية بسرعة غير مسبوقة، بيد أن وجود منشآت تصنيع على غرار مصنعنا الواقع في منطقة عسكر، يمثل دليلاً جلياً على أهمية دعم الأهداف التنموية الوطنية عبر آليات عمل مستدامة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية على مستوى وطني".

بدوره، قال خلدون طهبوب، مدير عام منطقة عسكر الصناعية: "تم إيلاء أولوية قصوى للاستثمار في كامل أعضاء فريق عمل مصنع ’العليان كمبرلي – كلارك‘ الواقع في منطقة عسكر الصناعية، على الصعيدين المهني والشخصي، وذلك بهدف إحداث فارق ملموس في حجم استهلاكنا للمياه علاوة على خفض بصمتنا الكربونية وتأثير عملياتنا على البيئة وإحراز مزيد من التقدم نحو الممارسات المستدامة. كما ونتطلع قدماً لتحقيق مزيد من الإنجازات بما في ذلك خفض حجم الاستهلاك بنسبة 60٪ بحلول نهاية عام 2022 بالإضافة إلى توفير ما يكفي من المياه لملء 78 مسبحاً أولمبياً خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وعلاوة على انخفاض استهلاك المياه والتكاليف الإجمالية، حقق المصنع فائدة إضافية أخرى شملت العمليات الإنتاجية، فعادةً ما يتم نقل الألياف المخصصة لإنتاج المناديل الورقية عن طريق المياه وعبر مراحل مختلفة من عملية التصنيع، لذا فإن خفض حجم استهلاك المياه في المنشأة عزز من كفاءة استهلاك واستخدام الألياف.

وكانت "كمبرلي – كلارك" قد أعلنت في عام 2020 عن أهداف الاستدامة التابعة لها لعام 2030، طامحة إلى تعزيز عافية مليار شخص من المجتمعات الأكثر فقراً وحرماناً في العالم بحلول عام 2030، علاوة على الحد من بصمتها البيئية بمقدار النصف.

وفي تقرير الاستدامة السنوي التابع لها والصادر في يوليو 2022، أعلنت "كمبرلي – كلارك" عن خفض بنسبة 34% في حجم استهلاك المياه في عام 2021، وذلك عبر عملياتها في المناطق التي تعاني إجهاداً مائياً، مقارنة بحجم استهلاكها عام 2015. وجاء هذا الإنجاز مدفوعاً بنهج الشركة الاستراتيجي لإدارة المياه، والذي يركز على الابتكار التكنولوجي في حلول إعادة تدوير المياه، وأنظمة الإدارة الأفضل ضمن فئتها.

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