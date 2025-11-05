عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لتعليم القيادة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم DRIVE""، التابعة لمجموعة ملتيبلاي القابضة لتمويل جزء من استحواذ شركة الإمارات لتعليم القيادة على حصة بنسبة 22.5% في شركة مواصلات القابضة مع خيار لزيادة نسبة ملكيتها إلى 50.6%.

ويعكس هذا التعاون التزام مصرف عجمان بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الدولة، إلى جانب تعزيز مكانة شركة الإمارات لتعليم القيادة كشريك رئيسي في تطوير منظومة التنقّل الذكي والمستدام في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الإمارات لتعليم القيادة خلال معرض جيتكس جلوبال، الحدث الذي يجسّد روح التقدّم والابتكار. وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف عجمان بتمويل المشاريع المؤثرة وتقديم حلول مالية متكاملة في مجالات الشركات والخزينة والخدمات المصرفية للأفراد".

وجاء توقيع المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث للتقنية والابتكار في المنطقة، بما يعكس التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي والنمو المستدام في قطاع النقل والمواصلات.

وستوفّر مذكرة التفاهم إطاراً متكاملاً للتعاون بين الطرفين، يشمل حلول إدارة النقد والمخاطر والمعاملات المصرفية، إلى جانب حزم التجزئة المصرفية المصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات شركة الإمارات لتعليم القيادة وتمكين استحواذها على "مواصلات القابضة.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "يمثل توقيع هذه المذكرة خلال جيتكس خطوة مهمة في مسيرتنا نحو الابتكار والشراكات الاستراتيجية التي تدعم تطلعاتنا المستقبلية. وسيسهم دعم مصرف عجمان في تمكين عملية الاستحواذ وتعزيز كفاءتنا التشغيلية".

وانطلاقاً من خبرة الشركة الممتدة لأكثر من 25 عامًا في السوق، سيسهم هذا التعاون في توسيع محفظة أعمالها، وتحقيق التآزر بين العمليات، وتعزيز الربحية والقيمة على المدى الطويل. كما سيتيح التمويل المقدم من مصرف عجمان لشركة الإمارات لتعليم القيادة المضي قدمًا في رؤيتها نحو بناء منظومة تنقّل آمنة ومستدامة تدعم مستقبل النقل الذكي في دولة الإمارات والمنطقة.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

-انتهى-

#بياناتشركات