حقّق مصرف عجمان إنجازا جديداً بحصوله على شهادة تأكيد الجودة الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي وذلك بعد قيام شركة كي بي إم جي كجهة تقييم خارجية مستقلة بتقييم أنشطة إدارة التدقيق الداخلي بالمصرف وفقاً لمتطلبات معايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين الأمريكية و الملزمة من قبل مصرف الإمارات المركزي و التي تنص على ضرورة تقييم نشاط التدقيق الداخلي للمؤسسات من قبل جهة خارجية مستقلة مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات ، حيث أعلنت شركة كي بي إم جي عن الانتهاء من عملية التقييم في شهر أكتوبر 2022 و تصنيف إدارة التدقيق الداخلي بالمصرف كإدارة ملتزمة بشكل كامل و كلي بمعايير التدقيق الداخلي الدولية و أخلاقيات المهنة و مبادئ و رسالة التدقيق مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية الخاصة بالتدقيق.

و بهذه المناسبة ، أعرب السيد/ محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً : " إننا فخورون بتحقيق إنجاز كهذا ، والذي يأتي دلالة ً على متانة و قوة التدقيق الداخلي في المصرف ، كما ينم عن دعم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لكافة خطوط الدفاع و تمكينها من القيام بمهامها بمنتهى الاستقلالية و الشفافية للمساهمة بتعزيز البيئة الرقابية و الحوكمة و تخفيض المخاطر في المصرف و تعزيز ثقة المساهمين و كافة الأطراف ذات العلاقة ".

و تابع السيد أميري بقوله : " إن مهمة التدقيق الداخلي قد تغيرت في الآونة الاخيرة بحيث أصبح التدقيق يمثل شريكاً استراتيجياً و مستشاراً للإدارة يساهم في تحسين العمليات و رفع مكانة و قيمة المؤسسة".

ومن جانبه ، صرح السيد/ مجدي درويش ، رئيس إدارة التدقيق الداخلي في مصرف عجمان قائلاً : " إن هذا التقييم الصادرعن جهة خارجية دولية مستقلة جاء بعد خطة عمل طويلة و شاقة ضمن رؤيتنا و خطتنا الاستراتيجية للحصول على اعتماد دولي و قد شكّل ذلك تحدياً كبيراً وقفزة نوعية ما كانت لتتحقق لولا الدعم الذي حصلنا عليه من مجلس الإدارة و لجنة التدقيق و الإدارة التنفيذية في مصرف عجمان ".

#بياناتشركات

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نبذة حول مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات حكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

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هينا بخيت

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