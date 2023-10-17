حصل على جائزة أفضل مصرف إسلامي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر

حافظ على تصنيفه كالمصرف الإسلامي الأكثر أمانًا عالمياً

حصل على جائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تتويجه بجائزة أفضل مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 ضمن جوائز مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية. ونال المصرف أيضاً جائزة أفضل مصرف إسلامي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويؤكد هذا الإنجاز الرائد على حضوره البارز وأداءه القوي في المنطقة. وجاء هذا الإعلان في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بالتزامن مع الاجتماع السنوي لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمراكش في المملكة المغربية.

وحافظ المصرف على تصنيفه كالمصرف الإسلامي الأكثر أمانًا عالمياً مما يشير الى مكانته المالية الراسخة، وإدارته الصارمة للمخاطر، وما لديه من أنظمة متطورة للأمن الإلكتروني إلى جانب التصنيفات القوية التي حصل عليها من وكالات التصنيف الرائدة.

كما تم تكريم المصرف بجائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً، ما يسلط الضوء على التزام المصرف بالتمويل المستدام والريادة في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما ساهمت جهود "أبوظبي الإسلامي" بشكل كبير في الوصول إلى هذه الجائزة، ومن بينها جهوده في دعم تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وقال السيد ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يشرفنا الحصول على هذه الجوائز وتتويجنا بجائزة أفضل مصرف في دولة الامارات وذلك بين المصارف الإسلامية والتقليدية. ويعكس هذا الإنجاز بشكل واضح نجاح منهجيتنا المتمحورة حول المتعاملين واستراتيجية التحول الرقمي ، كما يُعد خير دليل على التفاني والعمل الدؤوب لجميع العاملين لدى المصرف. ويأتي تتويجنا بهذه الجوائز بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالممارسات المصرفية المستدامة والتزامنا بتعزيز تأثيرنا الاجتماعي والبيئي، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول التي توفر تجارب مصرفية بسيطة وآمنة وسهلة. ويأتي هذا التكريم كدفعة محفزة لمواصلة التقدم نحو المزيد من الابتكار في مجال الخدمات المصرفية."

تستند جوائز "جلوبال فاينانس" على تصنيفات الوكالات العالمية، والتي تراجع أداء أكبر 500 مؤسسة مصرفية وأكثرها أمانًا حول العالم، من حيث حجم الأصول وتصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل. وتنطوي قائمة الفائزين على تقييم لأفضل المؤسسات المالية ضمن عدد من الفئات، وتكرم في النهاية الرواد الحقيقيين ضمن مجالات تخصصهم. ويتم اختيار جميع الفائزين من قبل هيئة تحرير المجلة، والتي تنظر في الترشيحات وطلبات المنافسة والبحوث الرئيسية وآراء الخبراء، لتقييم المصارف الأبرز من حيث تطور منتجاتها وحلولها.

ويعد التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية، عنصرًا حاسمًا في استراتيجيته المصرفية الشاملة. ما يؤكد على المساعي الحثيثة للمصرف من أجل دعم المجتمع المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وقد حافظ المصرف على تصنيف "أ" على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 182 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".