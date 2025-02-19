تعزيز حضور المصرف في دبي والامارات الشمالية مع 18 فرعاً

الفرع مجهز لخدمة كافة شرائح المتعاملين مع مركز للخدمات المصرفية المميزة ومركز للخدمات المصرفية للأعمال

الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، عن افتتاح فرعه الجديد في دبي في ذا فيلدج مول في جميرا 1 بدبي، ليكون بذلك الفرع ال18 الذي يفتتحه المصرف في دبي ومنطقة الامارات الشمالية. ويأتي افتتاح هذا الفرع المعروف باسم "الثاني من ديسمبر" في إطار خطة المصرف الاستراتيجية للتوسع في دبي والرامية إلى الارتقاء براحة المتعاملين وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدماته المصرفية المميزة.

ويتميز الفرع الجديد بتصميمه المدروس القائم على الخدمات المتكاملة ليمنح المتعاملين تجربة مصرفية متكاملة وسلسة، مع تخصيص مركزا للخدمات المصرفية للأعمال وقسماً للخدمات المصرفية المميزة، مما يلبي احتياجات مختلف المتعاملين. كما يضم الفرع منطقة خدمة ذاتية متطورة تعمل على مدار الساعة ومزودة بجهازين إيداع نقدي وشيكات لتجربة مصرفية مرنة على مدار اليوم.

ويتميز الفرع الجديد بموقعٍ استراتيجي يضمن سهولة الوصول، حيث يوفر مدخلين منفصلين من داخل المركز التجاري وخارجه، ويعمل من الإثنين حتى السبت من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، مما يمنح العملاء وصولاً مباشراً ومريحاً.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يعكس افتتاح فرع الثاني من ديسمبر التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتوسيع شبكة خدماته وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تسهل على المتعاملين ادارة شؤونهم المالية . يجمع الفرع الجديد بين راحة الخدمات التقليدية والتقنيات المتطورة ، مما يضمن الحصول على تجربة مصرفية متميزة وشخصية."

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي: "تنعكس منهجيتنا التي تركز على العملاء في المقام الأول من خلال جهودنا التوسعية المستمرة. ويجمع فرع الثاني من ديسمبر بين الحلول الرقمية المتطورة وسهولة الوصول إلى فروع المصرف الفعلية، مما يمنح العملاء مجموعة من خيارات الخدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية".

يأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الرامية الى التعزيز من خدماته وتواجده خاصة في دبي والامارات الشمالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المصرف وتحسين مستوى الخدمة. ويواصل المصرف دمج الحلول الرقمية المبتكرة مع الخدمات المصرفية التقليدية بما يعزز من مكانته كأحد المصارف الاسلامية الأكثر تميزاُ في خدمة المتعاملين.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB)

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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