أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبر افتتاح فرع متطور من الجيل الجديد في "دبي هيلز مول"، في خطوة تعكس استراتيجيته للتوسع في إمارة دبي والمناطق الحيوية. ويأتي ذلك ضمن التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تتمحور حول المتعامل، بما يتماشى مع رؤيته 2035.

ويسهم افتتاح الفرع الجديد في تعزيز شبكة فروع المصرف على مستوى دولة الإمارات، لترتفع إلى 62 فرعاً، منها 25 فرعاً ضمن أبرز مراكز التسوق في الدولة.

ويقع الفرع في موقع استراتيجي ضمن إحدى الوجهات السكنية والحيوية ، وقد صُمّم ليقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين من خلال الدمج بين الخدمات المصرفية الشخصية وأحدث الحلول الرقمية. ويعكس افتتاح الفرع الجديد تركيز المصرف على تعزيز علاقاته مع المتعاملين وتقديم خدماته بكفاءة في المناطق الأقرب إليهم.

كما يوفر الفرع مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تلبي احتياجات المتعاملين، إلى جانب تقديم خدمات إدارة علاقات مخصصة للعملاء المتميزين والشركات، حيث صمم ليجمع بين الحلول الذاتية المبتكرة والخبرات المصرفية المباشرة، بما يسرع إنجاز المعاملات، ويعزز سهولة الوصول لها، ويرتقي بتجربة المتعاملين.

ويمثل افتتاح فرع "دبي هيلز مول" امتداداً لاستراتيجية المصرف في التوسع بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعيش والأعمال. ويواصل المصرف الاستثمار في نماذج الفروع من الجيل الجديد التي تعزز سهولة الوصول وترتقي بتجربة المتعاملين، وذلك من خلال الجمع بين الاستشارات المخصصة والتكامل الرقمي، لتقديم نموذج مصرفي حديث يجمع بين الراحة وبناء العلاقات والاستفادة من التقنيات المتقدمة.

وتعد شبكة الفروع ركيزة محورية في استراتيجية المصرف لتعزيز التواصل مع المتعاملين. ومع التوسع في افتتاح فروع جديدة في دبي والإمارات الشمالية، يواصل المصرف ترسيخ حضوره الميداني، بالتوازي مع الارتقاء بجودة الخدمات عبر الابتكار. ويجسد هذا الفرع نموذجاً متطوراً يجمع بين الحلول الذكية للخدمة الذاتية والخدمات المصرفية المباشرة، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية إسلامية سهلة الوصول وعالية الكفاءة، ومصممة حول لتلبي احتياجات المتعاملين.

ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية المصرف لتعزيز انتشار شبكة فروعه وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته على مستوى الدولة. وذلك من خلال التطوير المستمر لقنواته المادية والرقمية، وذلك في وقت يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ نموذج مصرفي يرتكز على المتعامل، ويعزز حضوره وتواصله مع مختلف شرائح المجتمع.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

