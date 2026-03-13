أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، التزامه بالمسؤولية المجتمعية من خلال تمكين المتعاملين من المساهمة في دعم المبادرات الخيرية بسهولة وأمان عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

في عام 2025، تجاوزت قيمة التبرعات التي جرى تقديمها عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 150 مليون درهم، من خلال ما يصل إلى 2.38 مليون عملية تبرع، بنسبة نمو بلغت 15% على أساس سنوي. ويعكس هذا الإنجاز تنامي دور المنصات الرقمية في دعم العمل الخيري، وتعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى المبادرات الإنسانية التي يحرصون على دعمها.

وتتيح خدمة التبرعات الرقمية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي للمتعاملين المساهمة في دعم عدد من الجهات الخيرية المعتمدة عبر خطوات محدودة، لتوفر آلية تبرع واضحة وسهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن للمتعاملين من خلال هذه المنصة دعم عدد واسع من المبادرات الإنسانية والمجتمعية مباشرة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

كما وسع المصرف شبكة شركائه من الجهات الخيرية، حيث تدعم المنصة حاليا 14 مؤسسة مرخصة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، الأمر الذي يوسع من نطاق المبادرات الإنسانية المتاحة أمام المتعاملين للمساهمة فيها.

ويؤمن مصرف أبوظبي الإسلامي بأن للتكنولوجيا تلعب دور هام ومؤثر في دعم المبادرات المجتمعية. وتوفر منصة التبرعات عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وسيلة سهلة وآمنة تمكن المتعاملين من دعم المؤسسات الخيرية الموثوقة والمساهمة في المبادرات التي تعزز تماسك مجتمعاتنا. ويعكس النمو المتواصل في حجم التبرعات عبر هذه المنصة ثقافة العطاء التي تميز دولة الإمارات، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات المصرفية الرقمية في توفير التبرعات الخيرية بصورة أكثر سهولة ووضح.

ومنذ عام 2014، كان مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يطرح خدمة التبرعات عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، في خطوة تعكس دوره المبكر في توظيف الابتكار الرقمي لدعم المؤسسات الخيرية وخدمة المجتمع على نطاق أوسع.

واليوم، تواصل هذه المنصة أداء دور رئيسي في ربط الأفراد بالمبادرات الخيرية، بما يتيح تقديم مساهمات مؤثرة، إلى جانب دعم الجهات التي تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية أساسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب ذلك، ينظم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة من المبادرات المجتمعية الرامية إلى دعم الفئات المحتاجة، تشمل توزيع وجبات الإفطار، واستضافة برامج خيرية مخصصة لشهر رمضان في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك تأكيدا على التزام المصرف بدعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل خلال هذه الفترة المهمة.

تعكس هذه المبادرات التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الراسخ بدعم المسؤولية المجتمعية، وتعزز دوره في مساندة المؤسسات الخيرية والإسهام بصورة فاعلة في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أولوياته في هذا المجال وقيمه المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

