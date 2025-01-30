أبوظبي- أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق خاصية ADIB Direct الجديدة لفتح الحسابات الرقمية للشركات، والتي توفر عملية رقمية بالكامل تمكن متعاملي المصرف من الشركات من فتح حسابات جديدة.

وباستخدام تطبيق ADIB Direct أو المنصة الإلكترونية ADIB Direct، يمكن لمتعاملي قسم الخدمات المصرفية للشركات الآن استكمال عملية فتح الحساب بطريقة سهلة وسريعة وفعالة، بما يلبي كافة احتياجاتهم. وتهدف الخدمة الجديدة إلى تبسيط عملية تسجيل المتعاملين الجدد، وتقليص فترة الانتظار عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة لمعالجة مشاكل التأخير والتخلص من عبء الأوراق والمستندات التي تتطلبها عادةً عملية التسجيل. ومع إطلاق هذه الخاصية، سيتمكن المتعاملون أيضاً من الوصول فوراً إلى ADIB Direct، وهي منصة متطورة لإدارة كافة المتطلبات والاحتياجات المصرفية بصورة فورية، وتوفر مجموعة متكاملة من حلول السداد والخدمات المصرفية الرقمية الأساسية.

وتتميز هذه الخاصة بإعداداتها السريعة فهي لا تتطلب أي أوراق، ما يتيح للمتعاملين فتح حساب جديد بطريقة سهلة وانسيابية وسريعة من دون الحاجة إلى وثائق ومستندات مادية. ويتميز الحل الجديد أيضاً بميزة التحقق الرقمي الآمن باستخدام تقنية نظام بصمة الوجه في دولة الإمارات والتعرف البصري على الحروف لتحميل المستندات، ما يضمن الدقة والكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "من خلال إطلاق الخاصية الجديدة لفتح الحسابات الرقمية للشركات، يؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه الثابت بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي الاحتياجات لمتغيرة لمتعامليه، وبما يتماشى مع توجه ورؤية المصرف الشاملة لقيادة رحلة التحول الرقمي، وضمان تمكين الشركات من استكشاف مستقبل الخدمات المصرفية للشركات والفرص والإمكانات التي يوفرها، من خلال ما يقدمه المصرف من حلول متطورة. وتحقيقًا لهذه الغاية، سنواصل تقديم قدرات جديدة في السوق، بينما نمضي قدمًا في رقمنة قدراتنا المصرفية الأساسية للشركات.

وقد شهد مصرف أبوظبي الإسلامي نموًا قويًا في تبني منصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤشر إلى ارتفاع عدد المتعاملين الذين يفضلون إجراء المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من زيارة الفروع. وتعد ADIB Direct منصة مركزية آمنة تدمج مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية في واجهة موحدة ومبسطة، بحيث لم تعد الشركات بحاجة إلى زيارة الفروع للاستفادة من هذه الخدمة. وشهد استخدام المنصة نموًا واسع النطاق على أساس سنوي حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 88% على منصة ADIB Direct.

لمزيد من المعلومات حول حلول الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adib.ae.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB)



و يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات