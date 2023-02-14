توقيع اتفاقية إطارية بين الطرفين على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي

مجالات التعاون المحتملة تشمل تطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، ومشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، والخلايا الكهروضوئية الموزعة، وتطوير التقنيات المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، لبحث مجالات التعاون الهادفة إلى دعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وقع اتفاقية التعاون الاطارية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومحمد جوليد، نائب رئيس الصناعات بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي هذا الأسبوع.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم العمل المناخي والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، تواصل دولة الإمارات جهودها الساعية إلى تعزيز علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي بهدف تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، خاصة في دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة. وفيما نستعد لاستضافة مؤتمر COP28، فإننا نركز بشكل أساسي على تحقيق نقلة نوعية ونتائج عملية واحتواء الجميع لتقديم حلولٍ عملية تشمل ضمان إيصال التمويل المناسب لمواجهة التغير المناخي بصورة أفضل وأكثر كفاءة وإنصافاً. لقد كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكاً رئيساً لـ مصدر في عدد من الأسواق الناشئة، ويسرنا توقيع هذا الاتفاق الذي يجدد التزام دولة الإمارات بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بهدف تأمين التمويل المناخي العادل والتنمية المستدامة الشاملة".

من جهته أكد مختار ديوب على أهمية هذه الاتفاقية ودورها في تعزيز الشراكة التي تجمع مؤسسة التمويل الدولية بشركة "مصدر". وقال: "إن مؤسسة التمويل الدولية ستوظّف خبرتها في مجال المناخ ضمن الأسواق الناشئة لدعم جهود مصدر في تحقيق نقلة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر".

وبموجب الاتفافية، سوف تعمل "مصدر" ومؤسسة التمويل الدولية على استكشاف سبل دعم تأسيس منصات للهيدروجين الأخضر في الأسواق الناشئة، وتوفير فرص للتعاون في ما يخص تمويل وهيكلة مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا. وتشمل الاتفاقية أيضاً استكشاف آليات تسريع الاعتماد على أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، وتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة ونماذج أعمال في الأسواق الناشئة، استجابةً لأزمة المناخ المتنامية.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يجمعنا في "مصدر" تاريخ طويل من العمل مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سبق وتعاونا في تمويل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الأردن وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الأساس للمزيد من التعاون الفعال الذي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول والمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، على توظيف إمكاناتها المالية وخبراتها وتأثيرها لتأسيس أسواق وتوفير فرص في البلدان النامية.

وتنشط "مصدر" في عدد من البلدان النامية، حيث تقوم بتطوير مشاريع طاقة على مستوى المرافق أو أنظمة طاقة كهروضوئية موزعة لتوفير طاقة نظيفة في مختلف المجتمعات ضمن آسيا وإفريقيا. وقد استكملت "مصدر" العديد من المشاريع في الدول الإفريقية، من ضمنها مصر وموريتانيا وسيشل والمغرب.

وكانت "مصدر" قد أعلنت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، عن توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة متجددة تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 5 جيجاواط في كل من أنغولا وأوغندة وزامبيا، وذلك في إطار برنامج الاتحاد 7، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا.

ويعتبر الهيدروجين الأخضر قطاعًا جديدًا ناشئًا، فبحسب تقرير متخصص صدر مؤخراً عن "مصدر" وشركة "ماكينزي آند كومباني"، فإن قارة أفريقيا يمكن أن تستحوذ على 10 بالمائة من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون وظيفة وإضافة 120 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة.



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نبذة حول مصدر:

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شركة الطاقة النظيفة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. تأسست الشركة في عام 2006 وتنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم لتساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف هذه الدول في قطاع الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة. وهي مملوكة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وتسعى "مصدر" إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية، وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030.