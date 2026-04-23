تعتزم الشركتان تأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما بهدف تطوير مشاريع طاقة نظيفة باستخدام مجموعة من التقنيات

الشراكة تعزز حضور "مصدر" في مونتنيغرو وتدعم توسعها في المنطقة

تيفات، مونتينيغرو؛ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو "إي بي سي جي"، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما، تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

وخلال مراسم أقيمت ضمن "قمة أدريا فيوتشر" وبحضور كل من معالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو؛ وسعادة خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي، سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وقّع الاتفاقية كل من ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة "إي بي سي جي"، وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي سي جي"، وأحمد العوضي، مستشار في مكتب الرئيس التنفيذي للعمليات في "مصدر".

وستعمل "مصدر" و"إي بي سي جي" من خلال هذه الشركة، التي سيكون مقرها في نيكشيتش، على تطوير وتشغيل مشاريع للطاقة النظيفة في مونتينيغور عبر الاعتماد على تقنيات متعددة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتخزين الطاقة عبر الضخ المائي، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، إلى جانب الحلول الهجينة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، وتمكينها من تصدير الكهرباء النظيفة إلى منطقة غرب البلقان وجنوب أوروبا، والاستفادة من الربط الكهربائي البحري القائم مع إيطاليا.

وسوف تستفيد الشركة من مكانة "إي بي سي جي" كأكبر منتج للطاقة في مونتينيغرو، وخبرة "مصدر" العالمية في مجال الطاقة المتجددة، لتسهم في تعزيز أمن الطاقة وتسريع وتيرة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في مونتييغرو ومجمل سوق الطاقة الأوروبية.

وقال معالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو: "يشكل هذا التعاون نقطة تحوّل لمستقبل قطاع الطاقة في مونتينيغرو. وسوف تستفيد هذه الشراكة من الخبرات العالمية والقدرات المحلية لشركتي ’مصدر‘ و’إي بي سي جي‘، وتستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وبذلك تؤكد مونتينيغرو انفتاحها على جذب الاستثمارات، واستعدادها لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق، وسعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة. لقد تجاوزنا مرحلة التخطيط، وبدأنا عملياً مرحلة التنفيذ والتنمية."

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل أوروبا سوقاً استراتيجية تدعم نمو ’مصدر‘ ومساعيها لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ونحن سعداء بزيارة مونتينيغرو من جديد لتوقيع هذه الشراكة، التي تأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بحضور كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة ’مصدر‘؛ ومعالي ميلويكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو؛ ومعالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو."

وأضاف: "سوف نعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز نمو محفظة مشاريعنا وتحقيق طموحاتنا بتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة في مونتينيغرو ومنطقة البلقان، إلى جانب المساهمة في توطيد علاقات الشراكة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو. ويسرنا التعاون مع حكومة مونتينيغرو وشركة ’إي بي سي جي‘ لدعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالبلاد، وتعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة."

من جهته، قال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة "إي بي سي جي": "تعكس هذه الشراكة مع ’مصدر‘ التزام ’إي بي سي جي‘ الاستراتيجي بتطوير حلول طاقة مستدامة وتحديث محفظة مشاريع الطاقة لدينا. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز قدرات إنتاج الطاقة النظيفة ورفع الكفاءة في تطوير وتشغيل المشاريع. كما ستشكل هذه المشاريع ركيزة لبناء قطاع طاقة مستدام ومستقر في مونتينيغرو".

وقال زدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي سي جي": ""يمثل هذا التعاون خطوة مهمة تدعم تنفيذ خططنا لتطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة. وبالاستفادة من تكامل المعرفة والخبرة والموارد مع شريك عالمي رائد، سوف نعمل على بناء أساس متين لتطوير مشاريع متقدمة تقنياً. ولا شك أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع تطوير منظومة الطاقة، وفتح آفاق جديدة لدفع عجلة التنمية في ’إي بي سي جي والقطاع الاقتصادي عموماً."

وكانت قد أعلنت "مصدر" و"إي بي سي جي" في يناير خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 عن تعاونهما لاستكشاف فرص تأسيس شراكة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو في نوفمبر 2025.

ومن شأن هذه الشراكة تعزيز حضور "مصدر" في مونتينيغرو، حيث استثمرت في عام 2018 في محطة كرنوفو لطاقة الرياح البحرية بقدرة 72 ميغاواط، وهي أكبر مشروع لطاقة الرياح في البلاد قيد التشغيل. كما تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع استثمارات "مصدر" في جنوب ووسط أوروبا عبر منصتها "تيرنا إنرجي" التي استحوذت عليها العام الماضي.

-انتهى-

#بياناتشركات