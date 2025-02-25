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روما، إيطاليا: على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى إيطاليا، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مذكرة تفاهم مع مجموعة "إنتيسا سان باولو" في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في عمليات الدمج والاستحواذ.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وماورو ميتشيلو، رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار بمجموعة "إنتيسا سان باولو". وتعزز هذه الاتفاقية العلاقة طويلة الأمد بين "مصدر" ومجموعة "إنتيسا سان باولو"، التي قامت بتقديم الاستشارة والدعم لصفقات مالية عدة قامت بها "مصدر" في أوروبا.
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