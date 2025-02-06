الدوحة – قطر: من المقرر أن تتحوّل مشيرب قلب الدوحة إلى مركز للأنشطة الرياضية والتكنولوجية والصحية خلال اليوم الرياضي للدولة، حيث تطرح برنامجًا مفعمًا بالأنشطة الممتعة التي تم تصميمها لتحفيز نمط حياة حيوي يتناسب مع فعاليات اليوم الرياضي. يشمل البرنامج الذي أُعد في مشيرب قلب الدوحة لجذب الزوار من جميع الأعمار لممارسة أنشطة اللياقة البدنية المفيدة، والألعاب الرياضية عالية التقنية، والمسابقات التي تتناسب مع قدرات أفراد الأسرة، إلى جانب تنظيم سباق مسائي ، وعرض لطائرات "الدرونز".

تبدأ فعاليات اليوم الرياضي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً، ومن 5:00 مساءً حتى 8:00 مساءً، بما يضمن يومًا كاملاً من الأنشطة التفاعلية. وعند غروب الشمس، تستمر الأنشطة المشوقة مع سباق مسائي تُنظمه زوروا قطر "Visit Qatar"، والذي ينطلق في الساعة 5:30 مساءً من مبنى "M7" عبر مسارين لاستيعاب المشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية.

وحول أنشطة اليوم الرياضي، أكد الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسيّ في مشيرب العقارية، على الجانب المبتكر في فعاليات هذا العام، قائلاً: "لا تُعد مشيرب قلب الدوحة وجهة رئيسية للحياة الحضرية المستدامة فحسب، بل تُتيح كذلك مساحة تجتمع فيها التكنولوجيا والرياضة معًا لتعزيز الصحة والتواصل. ونحن متحمسون لتقديم باقة من الأنشطة التفاعلية عالية التقنية لمجتمعنا المحلي بدعم من رعاتنا، ومنهم وفودافون قطر والمدينة الإعلامية قطر وزوروا قطر ’ ‘Visit Qatar ومنتجع زُلال الصحي من شيف-سوما ، وديليفرو، وأكاديمية باريس سان جيرمان قطر، ، وروضة الغد المشرق، ، ومجموعة العمادي، والهلال الأحمر القطري."

كما أضاف الدكتور حافظ: "كان الدور المتنامي للتكنولوجيا في اللياقة البدنية وتعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية دومًا مصدر إلهام لنا في الاحتفاء باليوم الرياضي. وتتبني هذه الفعالية نهجًا يستشرف المستقبل الرياضي ويرسخ رؤيتنا نحو وجهة حضرية ذكية ومستدامة، من خلال دمج التجارب التي تعمل الذكاء الاصطناعي، والأنشطة التي تدعمها تقنيات شبكات الجيل الخامس، والتحديات الرقمية المذهلة."

القرية الرياضية من فودافون في براحة مشيرب

تأتي القرية الرياضية من فودافون في صدارة الفعاليات التي تُنظم في براحة مشيرب، المساحة المفتوحة في وسط مشيرب، حيث توفر مزيجًا من الألعاب التقليدية والأنشطة الرقمية المتطورة. وتتضمن هذه الفعّالية محطات متعددة الألعاب الرياضية، ومنها كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والرماية، إلى جانب التحديات والألعاب الرقمية التي تعمل بتقنية شبكات الجيل الخامس. ويمكّن للحضور استكشاف مناطق مخصصة لأنشطة مماثلة، مثل منطقة التفعيل الرقمي التي تستعرض أحدث التقنيات من فودافون، ومنطقة الأطفال التي تُتيح أنشطة تفاعلية ممتعة، ومنطقة الألعاب المفتوحة التي تُحفِّز المشاركة الفعّالة.

أنشطة رياضية وتقنية تفاعلية في ساحة النخيل

كما تستضيف ساحة النخيل في مشيرب سلسلة من الأنشطة المعززة بالتكنولوجيا، والتي تجمع بين اللياقة البدنية والتفاعل والترفيه. وتقوم "ديليفرو" بتنظيم تحديً فريد للبدَّالات التي تشبه الدراجات الهوائية والتي تصنع العصير، حيث يمتطي المشاركون دراجاتهم لتشغيل الخلاطات وصنع عصائر طازجة. فمن خلال نوعين أحدهما لليافعين والآخر للأطفال، تعزز هذه الأنشطة نمط حياة ممتع وصحي، بينما يُكافأ المشاركون بالحصول على قسيمة "دليفرو".

وعلى مقربة من هذه الفعّالية، تستضيف "أكاديمية باريس سان جيرمان قطر" تسع محطات تفاعلية لكرة القدم تجمع بين آلية لعبة الجولف المصغرة ومسابقات كرة القدم، وعرض بعض التحديات مثل المدافعين الذين يركضون بالكرة، والتسديدات الدقيقة، والعناصر ذات الطابع الخاص على شكل برج إيفل وصور اللاعبين. وفي الوقت نفسه، تُقدّم مجموعة العمادي الوجبات الخفيفة الصحية لتشجيع المشاركين على العادات الغذائية الأفضل.

دمج الابتكار بالعطاء والعادات الأصيلة في سكة وادي مشيرب

كما يُنظم "الهلال الأحمر القطري" فعّالية "تحدي الإنسانية" وهو تحدي رياضي بمساعدة الروبوت، يجمع بين التكنولوجيا والعمل الخيري لإشراك الزوار مع الترويج للمبادرات الإنسانية للهلال الأحمر القطري. وستقوم "المدينة الإعلامية قطر" بتحويل سكة وادي مشيرب إلى منطقة مفتوحة للياقة البدنية الرقمية، حيث تُتيح الرموز الرقمية المتاحة للمستخدمين والزوار خيارات تفاعلية منها: مشاهدة مؤثري اللياقة البدنية يمارسون تمارين رياضية محددة لتجربتها، أو التسجيل للمشاركة في سحب الجوائز لاستكمال التحديات.

نبذة عن مشيرب العقارية

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

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