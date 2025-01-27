قطر: أعلنت مشيرب قلب الدوحة عن استمرار فعاليات "أجواء مشيرب " المميزة بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات خلال شهري يناير وفبراير، وصولاً إلى اليوم الرياضي. وتأتي هذه الفعاليات، التي تجمع بين عالم الحلوى الساحر والابتكارات التكنولوجية والعروض الموسيقية الشيّقة، لتؤكد مكانة مشيرب قلب الدوحة كوجهة مفضّلة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وفي هذا الصدد، علّق الدكتور حافظ علي عبدالله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية، قائلاً: "مشيرب قلب الدوحة ليست مجرد وجهة، بل هي مجتمع ينبض بالحيوية والابتكار. صُممت فعالياتنا لتجسّد هذه الروح، ولتوفر تجارب فريدة تجمع العائلات وتُثري حياة زوارنا بلحظات لا تُنسى." وأضاف: "نحرص على أن تكون مشيرب قلب الدوحة مساحة تجمع الأجيال، وتُلهم الإبداع، وتصنع ذكريات تدوم."

منطقة الحلويات (كاندي زون ) (حتى 1 فبراير)

تقدم "منطقة الحلويات"، التي تُقام برعاية "زوروا قطر" وبنك الريان في ساحة النخيل حتى 1 فبراير، عالماً خيالياً فريداً يأخذ الزوار في رحلة ساحرة إلى عالم الحلوى البهيج. وتتميز المنطقة بمنحوتات الآيس كريم العملاقة والتركيبات الإبداعية المستوحاة من الحلويات، مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال والعائلات حيث توفر لهم تجربة استثنائية تجمع بين المتعة والفرح وتغمرهم بروح الطفولة.

يستمتع الزوار يومياً، من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، بباقة متنوعة من العروض الشيّقة تشمل عرض مصنع الشوكولاتة، وعروض مهرجي الحلوى، وعرض فقاعات الحلوى، وعرض الطيران الملون العملاق، وعرض حلوى القطن، وعرض السحر للأطفال. وتضم الفعالية منطقة "لولي جامب" التفاعلية للأطفال، ومنطقة جلوس مريحة مجهزة بمقاعد للكبار. كما يوفر المنزلق المميز على شكل دونات تجربة ممتعة للأطفال، حيث يهبطون في منطقة مبهجة مليئة بالدونات. ولإثراء التجربة، تم تخصيص 12 كشكاً للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى عربات الكرنفال المتنوعة.

داون تاون تك (30-31 يناير)

تنطلق فعالية "داون تاون تك" في براحة مشيرب بالشراكة مع زيكر وبمشاركة لخويا، ونادي ملاك تسلا، وسنونو، يومي 30 و31 يناير، لتقدم استعراضاً مذهلاً لأحدث الابتكارات التكنولوجية عبر أربع مناطق متخصصة: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة. كما سيشهد الزوار عروضاً مبهرة لأضواء الليزر.

تتيح الفعالية للزوار فرصة التفاعل المباشر مع أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا المنازل الذكية، والنقل ذاتي القيادة. وتتميز الفعالية بتصميم إبداعي يجسده هيكل مضاء بالنيون على شكل عقل بشري، يرمز إلى وحدة المعالجة المركزية للنظام البيئي التكنولوجي، ويشع بالطاقة ليغذي مختلف مناطق المعرض.

أوركسترا البراحة (14، 15، و18 فبراير)

تعود حفلات البراحة الموسيقية لتُقدم عروضاً استثنائية من طرف أوركسترا قطر الفلهارمونية. ستقام الحفلات أيام 14 و15 و18 فبراير، وستجمع بين روائع الموسيقى الخليجية وأشهر مقطوعات موسيقى الأنمي. وسيتم طرح التذاكر قريباً عبر الموقع الإلكتروني لمشيرب قلب الدوحة.

اليوم الرياضي في قلب الدوحة

احتفاءً باليوم الرياضي، تقدم مشيرب قلب الدوحة مجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة. وستشمل الفعاليات جلسات لياقة بدنية تفاعلية، ومناطق رياضية متنوعة، وأنشطة مبتكرة تُلهم الصحة والعافية وتعزز المشاركة المجتمعية. وسيتم الإعلان قريباً عن الجدول التفصيلي لهذه الفعاليات.

نبذة عن مشيرب العقارية

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

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