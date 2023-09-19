الدوحة، قطر– افتتحت مشيرب العقارية معرض المجسمات المصغّرة من شركة المانع ميبل، والذي استضافته منطقة الدوحة للتصميم. ويضم المعرض 100 نسخة مطابقة للأصل لمقاعد كلاسيكية مصغرة بقياس 1 من 6، ويقدم فرصة فريدة لمحبي وهواة التصميم لاستكشاف أهمية التصميم والدور الذي يقوم به في عملية الإنتاج الصناعي. سيكون معرض المجسمات المصغّرة مفتوحًا للجمهور حتى 16 أكتوبر 2023، ليقدم تجربة تفاعلية وتعليمية لجميع الزوار.

ورحبت شيخة السليطي، مدير أول للتصميم الداخلي في مشيرب العقارية، بالحضور، معربة عن سعادتها بهذا المعرض الاستثنائي، وقالت: "يسعدنا استضافة معرض المجسمات المصغّرة من شركة المانع ميبل في حي الدوحة للتصميم. فمن خلال هذه المجسمات الصغيرة المصممة بدقة، ستتاح للزوار فرصة نادرة للتعمق في عالم التصميم واكتساب رؤى قيمة حول العمليات المعقدة للإنتاج الصناعي. إنها فرصة فريدة لمشاهدة كيف يتطوّر التصميم من الفكرة إلى الإبداع".

وقدم عماد الشوبكي، المدير العام لشركة المانع ميبل، معلومات متعمقة حول المهارات الحرفية وراء كل تحفة فنية مصغرة.

كما تم تعريف الحاضرين خلال حفل الافتتاح بجوهر حي الدوحة للتصميم، وتسليط الضوء على أهميته كمركز إبداعي. وأشارت السليطي إلى أن "أحياء التصميم هي أكثر من مجرد مواقع جغرافية؛ فهي تجمّعات نابضة بالحياة تعمل كمواطن للتعبير الإبداعي والهوية الثقافية والتعاون. ويوفّر حي الدوحة للتصميم مجموعة متنوعة من المرافق والمنشآت الخدماتية، بما في ذلك الاستوديوهات والمعارض والمحلات وورش العمل الإبداعية، مع خطط للكشف عن مساحة تصميم للمبدعين في المستقبل القريب".

ونظرًا لاختصاص المعرض في الإنتاج الصناعي، كشفت السليطي أيضًا عن خطط لافتتاح مكتبة مواد جديدة في حي الدوحة للتصميم مطلع العام المقبل، وهي عبارة عن مجموعة منسقة من الموارد المادية والرقمية التي يستخدمها المصممون كمرجع ومصدر إلهام عند إنشاء أعمالهم الإبداعية.

وفي هذا الصدد، قالت السليطي: "ستكون مكتبة المواد في حي الدوحة للتصميم عبارة عن مجموعة من المواد الحرفية الفريدة، مع تنظيم دورات تدريبية تقدمها العلامات التجارية التي توفر المواد بانتظام".

وستعمل مكتبة المواد في حي الدوحة للتصميم على تلبية الطلب المتزايد على المواد الفريدة واحتياجات التصميم المتنوعة في قطر والمنطقة، مما يوفر للمصممين الموارد اللازمة لتبني الخيارات الإبداعية بناء على ما تعلمون في الدورات التدريبية. وباعتبارها إضافة هامة إلى المشهد الإبداعي في قطر، تهدف مكتبة المواد إلى رفع قدرات التصميم في المنطقة.

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​​نبذة​ ​عن​ ​مشيرب​ ​العقارية​

​​مشيرب​ ​العقارية​ ​هي​ ​إحدى​ ​الشركات​ ​التابعة​ ​لمنظومة​ ​مؤسسة​ ​قطر​ ​للتربية​ ​والعلوم​ ​وتنمية​ ​المجتمع​​، ​​والشركة​ ​الأولى​ ​في​ ​قطر​ ​المتخصصة​ ​في​ ​التطوير​ ​العقاري​ ​المستدام​​، ​​وهي​ ​بذلك​ ​تسهم​ ​ليس​ ​فقط​ ​في​ ​تحقيق​ ​الأهداف​ ​الاستراتيجية​ ​التي​ ​تنص​ ​عليها​ ​رؤية​ ​قطر​ ​الوطنية​ 2030 ​بل​ ​ودعم​ ​الأهداف​ ​والغايات​ ​التي​ ​تصبو​ ​إليها​ ​مؤسسة​ ​قطر​.

​​تسعى​ ​مشيرب​ ​العقارية​ ​إلى​ ​تغيير​ ​نظرة​ ​الناس​ ​إلى​ ​الحياة​ ​في​ ​قلب​ ​المدن​​، ​​وتحسين​ ​مستوى​ ​المعيشة​ ​من​ ​خلال​ ​حلول​ ​مبتكرة​ ​تشج​​ّ​​ع​ ​على​ ​التفاعل​ ​الاجتماعي​​، ​​واحترام​ ​الثقافة​ ​والتراث​​، ​​وترسيخ​ ​العناية​ ​بالبيئة​.

​​أنجزت​ ​مشيرب​ ​العقارية​ ​مشروعها​ ​الرائد​ "​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​" ​الذي​ ​يشكل​ ​واحدة​ ​من​ ​أكثر​ ​مناطق​ ​المدن​ ​ذكاء​​ً ​​واستدامة​​، ​​إذ​ ​يعتمد​ ​أساليب​ ​جديدة​ ​في​ ​مجال​ ​تخطيط​ ​المدن​ ​تجمع​ ​بين​ ​الأساليب​ ​التقليدي​​ّ​​ة​ ​وبين​ ​التكنولوجيا​ ​العصري​​ّ​​ة​​، ​​وعلى​ ​نحو​ ​يراعي​ ​الاعتبارات​ ​البيئي​​ّ​​ة​ ​والهوي​​ّ​​ة​ ​الثقافي​​ّ​​ة​. ​وجميع​ ​المباني​ ​إما​ ​حاصلة​ ​على​ ​الشهادة​ ​الذهبية​ ​أو​ ​البلاتينية​ ​في​ ​نظام​ ​ريادة​ ​تصميمات​ ​الطاقة​ ​والبيئة​.

​​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​ ​هي​ ​مدينة​ ​متكاملة​ ​تجمع​ ​بين​ ​الوحدات​ ​السكنية​ ​الحديثة​ ​المفروشة​ ​بالكامل​ ​والمنشآت​ ​التجارية​ ​متعددة​ ​الاستخدامات​ ​التي​ ​تقدم​ ​مجموعة​ ​واسعة​ ​من​ ​خدمات​ ​البيع​ ​بالتجزئة​ ​والأعمال​ ​والخدمات​ ​التجارية​ ​والمنشآت​ ​الثقافية​. ​وفي​ ​قلب​ ​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​ ​تقع​ ​متاحف​ ​مشيرب​​، ​​وفندق​ ​ماندارين​ ​أورينتال​​، ​​وفندق​ ​الوادي​ - ​إم​ ​غاليري​ ​من​ ​فنادق​ ​أكور​ ​وفندق​ ​بارك​ ​حياة​​، ​​ومشيرب​ ​غاليريا​​، ​​وبراحة​ ​مشيرب​​، ​​وهي​ ​أكبر​ ​ساحة​ ​مشاة​ ​مغطاة​ ​في​ ​الهواء​ ​الطلق​ ​في​ ​المنطقة​.

​​نبذة​ ​عن​ ​حي​ ​الدوحة​ ​للتصميم​

​​تأسس​ ​حي​ ​الدوحة​ ​للتصميم​ ​في​ ​عام​ 2021 ​ليكون​ ​موطن​​ً​​ا​ ​حيوي​​ً​​ا​ ​للابتكار​ ​والإبداع​​، ​​حيث​ ​يمكن​ ​للمتخصصين​ ​في​ ​مجال​ ​الفن​ ​والتصميم​ ​الالتقاء​ ​والتعاون​ ​فيما​ ​بينهم​ ​والتفاعل​ ​مع​ ​أقرانهم​. ​ويعتبر​ ​حي​ ​الدوحة​ ​للتصميم​ ​جزء​​ً​​ا​ ​أساسي​​ً​​ا​ ​من​ ​النسيج​ ​الاجتماعي​ ​الذي​ ​يدعم​ ​المصممين​ ​والطلاب​ ​ورواد​ ​الأعمال​ ​وأولئك​ ​الذين​ ​لديهم​ ​شغف​ ​بالتصميم​ ​في​ ​الدوحة​​، ​​وثمرة​ ​جهود​ ​الإحياء​ ​الحضري​ ​التي​ ​تبذلها​ ​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​. ​ويضم​ ​الحي​ ​مجموعة​ ​من​ ​الاستوديوهات​ ​والمعارض​ ​والمحلات​ ​وورش​ ​العمل​ ​الإبداعية​ ​وسيفتتح​ ​قريب​​ً​​ا​ ​مكتبة​ ​مواد​ ​ومعهد​​ً​​ا​ ​للطهي​ ​ومساحة​ ​تصميم​ ​للمبدعين​.

​​يقوم​ ​حي​ ​الدوحة​ ​للتصميم​ ​بدور​​ٍ ​​جوهري​ ​في​ ​ترسيخ​ ​مكانة​ ​الدوحة​ ​كمركز​​ٍ ​​إقليمي​ ​للفنون​ ​والتصميم​​، ​​وذلك​ ​من​ ​خلال​ ​التعاون​ ​مع​ ​المراكز​ ​الإبداعية​ ​الأخرى​ ​والشركاء​ ​الأكاديميين​ ​والشركات​​، ​​بالإضافة​ ​إلى​ ​استضافة​ ​مجموعة​ ​متنوعة​ ​من​ ​ورش​ ​العمل​ ​والمعارض​ ​والتجارب​ ​التفاعلية​.